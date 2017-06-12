特写：亚太贷款市场未见复苏迹象 交易量低迷

路透6月12日 - 亚洲市场的贷款活动料将延续过去两年的颓势，在2017年余下时间继续保持疲弱，因债券市场抢去风头，并且地区经济增长依然步履蹒跚。

除却上述挑战，银行流动性充裕也让贷款定价遭受沉重压力，导致放贷者必须激烈竞争以获得一些委托交易。

亚太区贷款市场公会(Asia Pacific Loan Market Association)上周在新加坡召开了年度会议，也未改其去年会议以来的想法，与会者对于亚洲贷款市场前景再度发出谨慎论调。

根据汤森路透基点数据，今年1-5月期间，亚太地区（除日本外）联贷规模总计为1,104亿美元，较上年同期的1,936亿美元大降43%。去年的联贷活动在下半年有所回温，全年联贷规模达到4,637.8亿美元。相比之下，2015年的联贷总规模为4,712.6亿美元。

“许多现有贷款被偿还、重新定价或干脆被债市抢走，”德意志银行亚洲银团贷款部门主管Birendra Baid表示。“考虑到当前的美国利率环境，对升息的预期促使发行人迅速发债，希望锁定长期利率。”

此外，整个亚洲地区经济活动不温不火，缺乏对新资本的需求，这也对贷款市场不利。

“该地区许多经济体增长还不够强劲，因此没有进行大规模资本支出的动力，”Baid说。

其他几位发言人和嘉宾对此表示认可，并指出还有借款方行为改变的因素。借款人变得愈发精明，尤其是在设定定价条款方面。

本月稍早，菲律宾最大的炼油厂Petron Corp完成了一笔10亿美元的五年期再融资，而且融资额大大高于6亿美元的最初目标。该炼厂是生力集团(SMC)旗下部门。

这次融资在一般联贷阶段吸引到29家银行，尽管最高综合收益只有141个基点，而18个月前签署的一笔5.5亿美元五年期贷款则是211.92个基点，二者几乎相差了71个基点。

贷款收益下降，正在迫使银行探索其他途径来提高收入，比如设计更复杂的交易、为信用较低的借款人安排贷款，或者为其他司法辖区的借款人安排贷款，尤其是在亚洲的前沿市场。

“尽管贷款市场规模下降，但对于银行而言仍存在一些机会，比如贷款给以前可能没有积极借入资金的那些产业领域、初次借款者，以及越南等贷款市场相对较小的国家，”瑞士信贷的亚太联贷主管Ashish Sharma表示。

今年3月，巴布亚新几内亚令人瞩目地首次亮相贷款市场，完成了一笔3.1亿美元五年期融资，最初目标是2亿美元。这笔分期偿还借款有一笔未指明的绿鞋贷款，利率高达Libor加码约575个基点，平均期限是4.25年。

星展银行银团融资负责人Mildred Chua指出，“很多银行的焦点转移到参与比较具有结构性及较有意思的案子--那些物有所值的困难案子。”

另一宗结构复杂且高回报的联贷案，是5月时的一笔6.6亿美元双档贷款，用于支撑印尼Star Energy Group收购雪佛龙的印尼地热资产。

小组会议人士讨论了亚洲地区一些较具成长力道的联贷市场，点名了中国、印尼及印度等亮点地区。

“中国变得更有韧性，”汇丰银行董事总经理兼亚太区银团融资主管Phil Lipton指出。“我们见到中国境内流动性有一些紧缩，这种情况不时出现，而借款方则以海外融资予以调适。”

马来亚银行金英证券联贷部门全球负责人Aditya Agarwal指出，“在我看来印尼表现突出。国有企业持续稳定通过联贷筹资，民间企业也有一些结构化案子。”(完)