特写：中国互联网三巨头BAT席卷境外联贷市场--TRLPC

2016年1月21日，在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透香港4月18日 - 接连多家中国科技企业进入离岸联贷市场集资，善加利用定价较紧及银行业者对科技企业态度友善的机会，腾讯及百度成为最新加入这波趋势的中国互联网巨头。

腾讯再度入市筹办一笔五年期子弹式贷款，金额上看20亿美元，距离去年12月中完成签定一笔24.5亿美元的融资，只隔了四个月。百度则是以一笔10亿美元五年期子弹式贷款，作为在境外联贷市场的首次亮相。而中国电商巨头阿里巴巴的五年期贷款则正要进入收尾阶段，金额上看40亿美元。

根据汤森路透LPC资料，自从2012年阿里巴巴首次进入境外贷款市场筹资以来，包括阿里巴巴及腾讯等顶尖中国TMT(科技、媒体及通信)企业，已在境外联贷市场集资186.5亿美元。随着中国互联网三巨头BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)先后入市筹办贷款，今年这个数字势必上升。

“对于中国企业资产较少的业务模式，现在银行业者已经更加熟悉及接受。这可以从一些纪录及市场对阿里巴巴及腾讯贷款案的正面反应看出，”香港一名资深联贷业务银行人士称。

这三家TMT巨头都标榜亮丽成长前景，在中国经济降温之际格外耀眼，因此对国际银行业者更具吸引力。

阿里巴巴2012年6月在联贷市场环境艰难情况下，完成首次银团贷款30亿美元。自那之后，阿里巴巴更加频繁进入联贷市场筹资，拉长借款期限，并大幅降低借款成本。

百度先前已有在国际股权及债券资本市场融资的经验，也效法阿里巴巴进入联贷市场。百度的五年期子弹式贷款由花旗集团、德意志银行、汇丰担任牵头行兼簿记行(MLAB)，并均分包销，最高综合收益为124个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。

相较之下，阿里巴巴的贷款最高综合收益为123个基点，获得市场热烈回响。债信评等同属投资等级的腾讯，去年12月完成一笔24.5亿美元五年期子弹式贷款，综合收益125个基点，利率为Libor加码110个基点。

**完美时机**

“顶尖的投资等级企业贷款定价，其实非常接近许多银行的融资成本。尽管定价这么紧，这几笔贷款仍然在市场获得不错反应。这些借款企业挑对了一个完美时机来筹资，这段时间交易案件量很有限，但资金却很充裕，”上述银行人士称。

阿里巴巴贷款案在一般银团阶段获得强烈反应，银行业者分得的承贷金额可能缩减，百度及腾讯预计将受惠于这些未获满足的承贷需求。

然而，尽管这三家巨头的贷款大受欢迎，仍有一些银行对中国TMT产业持保留态度。

“实际上，我们的授信部门并不是很青睐这些资产较少的借款人。其中有些或许现在是市场领头羊，但有可能很快就被其他竞争对手取代。你永远不知道何时会有一家新的互联网公司突然崛起，开创一个新平台，抢走对手的市场占有率，”另一位在香港的银行人士称。这名人士所属的银行之前已加入阿里巴巴及腾讯的贷款，目前正在考虑参与百度的贷款。

“我们只会考虑借钱给这个产业中现金充裕的大型企业。”

前述的第一位香港银行人士表示：“百度之前已经办过好几笔大型的双边贷款，而且也在债券市场筹资过。百度的财务状况相当紮实而且也有获利。在拥有投资级债信评等之下，它应该会获得市场很好反应。”

在美国Nasdaq挂牌的百度评级为A3/A(穆迪/惠誉)，市值为678亿美 元。在纽约证交所挂牌的阿里巴巴评级为A1/A+/A+(穆迪/标准普尔/惠誉) ，市值为2,000亿美元。而在香港挂牌的腾讯评级为A2/A/A+(穆迪/标准普尔/惠誉)，市值为1.5万亿(兆)港元(1,940亿美元)。(完)