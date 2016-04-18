特写：中国互联网三巨头BAT席卷境外联贷市场--TRLPC

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港4月18日 - 接连多家中国科技企业进入离岸联贷市场集资，善加利用定价较紧及银行业者对科技企业态度友善的机会，腾讯及百度成为最新加入这波趋势的中国互联网巨头。
腾讯再度入市筹办一笔五年期子弹式贷款，金额上看20亿美元，距离去年12月中完成签定一笔24.5亿美元的融资，只隔了四个月。百度则是以一笔10亿美元五年期子弹式贷款，作为在境外联贷市场的首次亮相。而中国电商巨头阿里巴巴的五年期贷款则正要进入收尾阶段，金额上看40亿美元。
根据汤森路透LPC资料，自从2012年阿里巴巴首次进入境外贷款市场筹资以来，包括阿里巴巴及腾讯等顶尖中国TMT(科技、媒体及通信)企业，已在境外联贷市场集资186.5亿美元。随着中国互联网三巨头BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)先后入市筹办贷款，今年这个数字势必上升。
“对于中国企业资产较少的业务模式，现在银行业者已经更加熟悉及接受。这可以从一些纪录及市场对阿里巴巴及腾讯贷款案的正面反应看出，”香港一名资深联贷业务银行人士称。
这三家TMT巨头都标榜亮丽成长前景，在中国经济降温之际格外耀眼，因此对国际银行业者更具吸引力。
阿里巴巴2012年6月在联贷市场环境艰难情况下，完成首次银团贷款30亿美元。自那之后，阿里巴巴更加频繁进入联贷市场筹资，拉长借款期限，并大幅降低借款成本。
百度先前已有在国际股权及债券资本市场融资的经验，也效法阿里巴巴进入联贷市场。百度的五年期子弹式贷款由花旗集团、德意志银行、汇丰担任牵头行兼簿记行(MLAB)，并均分包销，最高综合收益为124个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点。
相较之下，阿里巴巴的贷款最高综合收益为123个基点，获得市场热烈回响。债信评等同属投资等级的腾讯，去年12月完成一笔24.5亿美元五年期子弹式贷款，综合收益125个基点，利率为Libor加码110个基点。
**完美时机**
“顶尖的投资等级企业贷款定价，其实非常接近许多银行的融资成本。尽管定价这么紧，这几笔贷款仍然在市场获得不错反应。这些借款企业挑对了一个完美时机来筹资，这段时间交易案件量很有限，但资金却很充裕，”上述银行人士称。
阿里巴巴贷款案在一般银团阶段获得强烈反应，银行业者分得的承贷金额可能缩减，百度及腾讯预计将受惠于这些未获满足的承贷需求。
然而，尽管这三家巨头的贷款大受欢迎，仍有一些银行对中国TMT产业持保留态度。
“实际上，我们的授信部门并不是很青睐这些资产较少的借款人。其中有些或许现在是市场领头羊，但有可能很快就被其他竞争对手取代。你永远不知道何时会有一家新的互联网公司突然崛起，开创一个新平台，抢走对手的市场占有率，”另一位在香港的银行人士称。这名人士所属的银行之前已加入阿里巴巴及腾讯的贷款，目前正在考虑参与百度的贷款。
“我们只会考虑借钱给这个产业中现金充裕的大型企业。”
前述的第一位香港银行人士表示：“百度之前已经办过好几笔大型的双边贷款，而且也在债券市场筹资过。百度的财务状况相当紮实而且也有获利。在拥有投资级债信评等之下，它应该会获得市场很好反应。”
在美国Nasdaq挂牌的百度评级为A3/A(穆迪/惠誉)，市值为678亿美 元。在纽约证交所挂牌的阿里巴巴评级为A1/A+/A+(穆迪/标准普尔/惠誉) ，市值为2,000亿美元。而在香港挂牌的腾讯评级为A2/A/A+(穆迪/标准普尔/惠誉)，市值为1.5万亿(兆)港元(1,940亿美元)。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
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