特写：光明食品融资胃口大开 然债信评级恐将受损

焦点：特朗普政府税务高官将向国会领袖介绍税改计划
路透华盛顿4月25日 - 美国总统特朗普手下两名负责税务政策的高官周二在国会山与资深议员会面。华盛顿方面正在探究特朗普税改计划的细节，对此金融市场也密切关注。
路透香港6月3日 - 光明食品(集团)有限公司首次海外并购刚刚过去四年，如今其正在通过最新的并购融资举动，巩固自身作为一个重要借款方和强硬谈判对手的地位。
银行争先恐后地向光明食品提交建议书，争取加入该国有企业的新融资计划，以支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的56%股权。光明食品此前要求银行业者就一年或三年期最高8亿美元等值的欧元贷款提出融资建议书，贷款的偿还形式为子弹式还款。
银行希望能向该公司放贷，尽管这笔贷款的回报不如其他借款方的收购融资那样高。
“光明食品短时间内已经在贷款业界树立了名声。像大多投资级借款方一样，光明食品寻求以优惠条款融资。不过，这家中国公司过去几年参与了一系列并购，提供了很多商机，”一位香港资深银行贷款人士表示。
光明食品在2010年启动了一系列交易。2010年，其以8,200万新西兰元(7,000万美元)收购了新西兰乳品加工商Synlait Milk的51%股权，由澳新银行(ANZ)提供双边贷款融资。一年后，该公司又收购了Manassen Foods Australia Pty的75%股权。
八个月之后，2012年5月，该公司收购了英国谷类食品公司Weetabix Food的60%股权，成为中国食品业最大的海外收购案例。在该笔交易之前，该公司还尝试收购澳洲企业CSR的糖类业务和法国酸奶生产商Yoplait，但均未成功。
宣布收购Weetabix一个月后，光明食品购买波尔多葡萄酒出口商Diva的70%股权，未披露具体金额。
今年1月，光明食品同意收购澳洲乳品企业Mundella Foods，交易金额将在取得Mundella的2013年财报后立即确定。
**谷物“收割机”**
为给Weetabix收购案融资，光明食品借入约15亿美元等值资金， 其中8.5亿美元为有追索权融资，另外以目标价位筹得4亿英镑(6.7亿美元)资金。光明食品设法为这笔融资争取到优惠条款，包括为有追索权贷款部分支付最低前端费。
8.5亿美元的有追索权融资分为一笔5.5亿美元的三年期子弹式贷款，综合收益230个基点，以及一笔3亿美元的一年期过桥贷款，综合收益介于100-150个基点。4亿英镑的三年期无追索权贷款的综合收益是275个基点。有六家银行参与5.5亿美元有追索权融资，三家银行参与过桥贷款。
银行对上述贷款的回覆和定价与光明食品在2011年10月完成的一笔3.15亿美元三年期贷款类似，当时那也是让该公司引发关注的第一笔大规模贷款。该笔贷款有七家银行参贷，综合收益为210个基点，所筹资金用于支持光明食品收购Manassen股权一案。
**信贷评级可能被调降？**
一些银行人士认为，光明食品积极进行的并购和举债活动有着其自身的局限性。
“光明食品在市场上非常活跃，如果公司继续当前的这种行为模式，那么在未来的某个时候，公司可能将面临信贷评级被调降。”一位资深的并购融资银行家表示。
到那时，光明食品通过银行进行融资的能力将会削弱，并且可能不会再获得其目前能够享受到的优惠条款。穆迪上周已经将光明食品的评级展望从稳定调降到负面，同时确认了该公司Baa3的评级。穆迪指出光明食品2013年的整体信贷状况已经削弱，称同多数其他Baa3评级的公司相比，光明约7.9倍的债务杠杆比率偏高。
在光明食品大举融资的同时，其他中国国有企业也纷纷拟定融资计划，比如中国最大的谷物交易商中粮集团和钢铁厂商宝钢集团。
中粮正募集一笔32亿美元的银团贷款，用于支持收购来宝集团农产品业务，以及偿还股东贷款。宝钢集团一笔约5.54亿美元等值的澳元贷款正在征求银行提出融资建议书，这笔贷款用于支持宝钢收购澳洲Aquila Resources。
尽管频繁进行并购活动和相关融资，银行业者仍选择向光明食品提供贷款，因为看好附属业务的增长前景。
光明食品曾在2013年5月完成首次3亿美元五年期债券融资。根据穆迪报告，光明在2013年第四季完成了新西兰乳业公司Synlait Milk的上市，并计划也将澳大利亚玛纳森(Manassen)和英国谷物类食品制造商Weetabix挂牌上市。
“类似光明食品和中粮集团的融资案正受到市场青睐，因为相对于充斥市场的很多中国油气公司贷款，这类融资为银行提供了多元化的选择。”一位贷款银行家表示。（完）
(编译 朱晓军/艾茂林/高琦 审校 李爽/李婷仪)
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