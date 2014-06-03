特写：光明食品融资胃口大开 然债信评级恐将受损

路透香港6月3日 - 光明食品(集团)有限公司首次海外并购刚刚过去四年，如今其正在通过最新的并购融资举动，巩固自身作为一个重要借款方和强硬谈判对手的地位。

银行争先恐后地向光明食品提交建议书，争取加入该国有企业的新融资计划，以支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的56%股权。光明食品此前要求银行业者就一年或三年期最高8亿美元等值的欧元贷款提出融资建议书，贷款的偿还形式为子弹式还款。

银行希望能向该公司放贷，尽管这笔贷款的回报不如其他借款方的收购融资那样高。

“光明食品短时间内已经在贷款业界树立了名声。像大多投资级借款方一样，光明食品寻求以优惠条款融资。不过，这家中国公司过去几年参与了一系列并购，提供了很多商机，”一位香港资深银行贷款人士表示。

光明食品在2010年启动了一系列交易。2010年，其以8,200万新西兰元(7,000万美元)收购了新西兰乳品加工商Synlait Milk的51%股权，由澳新银行(ANZ)提供双边贷款融资。一年后，该公司又收购了Manassen Foods Australia Pty的75%股权。

八个月之后，2012年5月，该公司收购了英国谷类食品公司Weetabix Food的60%股权，成为中国食品业最大的海外收购案例。在该笔交易之前，该公司还尝试收购澳洲企业CSR的糖类业务和法国酸奶生产商Yoplait，但均未成功。

宣布收购Weetabix一个月后，光明食品购买波尔多葡萄酒出口商Diva的70%股权，未披露具体金额。

今年1月，光明食品同意收购澳洲乳品企业Mundella Foods，交易金额将在取得Mundella的2013年财报后立即确定。

**谷物“收割机”**

为给Weetabix收购案融资，光明食品借入约15亿美元等值资金， 其中8.5亿美元为有追索权融资，另外以目标价位筹得4亿英镑(6.7亿美元)资金。光明食品设法为这笔融资争取到优惠条款，包括为有追索权贷款部分支付最低前端费。

8.5亿美元的有追索权融资分为一笔5.5亿美元的三年期子弹式贷款，综合收益230个基点，以及一笔3亿美元的一年期过桥贷款，综合收益介于100-150个基点。4亿英镑的三年期无追索权贷款的综合收益是275个基点。有六家银行参与5.5亿美元有追索权融资，三家银行参与过桥贷款。

银行对上述贷款的回覆和定价与光明食品在2011年10月完成的一笔3.15亿美元三年期贷款类似，当时那也是让该公司引发关注的第一笔大规模贷款。该笔贷款有七家银行参贷，综合收益为210个基点，所筹资金用于支持光明食品收购Manassen股权一案。

**信贷评级可能被调降？**

一些银行人士认为，光明食品积极进行的并购和举债活动有着其自身的局限性。

“光明食品在市场上非常活跃，如果公司继续当前的这种行为模式，那么在未来的某个时候，公司可能将面临信贷评级被调降。”一位资深的并购融资银行家表示。

到那时，光明食品通过银行进行融资的能力将会削弱，并且可能不会再获得其目前能够享受到的优惠条款。穆迪上周已经将光明食品的评级展望从稳定调降到负面，同时确认了该公司Baa3的评级。穆迪指出光明食品2013年的整体信贷状况已经削弱，称同多数其他Baa3评级的公司相比，光明约7.9倍的债务杠杆比率偏高。

在光明食品大举融资的同时，其他中国国有企业也纷纷拟定融资计划，比如中国最大的谷物交易商中粮集团和钢铁厂商宝钢集团。

中粮正募集一笔32亿美元的银团贷款，用于支持收购来宝集团农产品业务，以及偿还股东贷款。宝钢集团一笔约5.54亿美元等值的澳元贷款正在征求银行提出融资建议书，这笔贷款用于支持宝钢收购澳洲Aquila Resources。

尽管频繁进行并购活动和相关融资，银行业者仍选择向光明食品提供贷款，因为看好附属业务的增长前景。

光明食品曾在2013年5月完成首次3亿美元五年期债券融资。根据穆迪报告，光明在2013年第四季完成了新西兰乳业公司Synlait Milk的上市，并计划也将澳大利亚玛纳森(Manassen)和英国谷物类食品制造商Weetabix挂牌上市。

“类似光明食品和中粮集团的融资案正受到市场青睐，因为相对于充斥市场的很多中国油气公司贷款，这类融资为银行提供了多元化的选择。”一位贷款银行家表示。（完）

(编译 朱晓军/艾茂林/高琦 审校 李爽/李婷仪)

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