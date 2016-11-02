特写：中国化工收购先正达在欧盟遇阻 参与融资的银行如坐针毡

路透香港11月2日 - 中国化工集团公司收购瑞士种子及农药公司先正达(Syngenta)的交易因监管方面的原因推迟，盯上本次近330亿美元融资案的银行业者将准备迎接几个月的煎熬。

先正达上周称，预计这项并购交易将在明年三月底左右完成，而非起初计划的今年，但表示相信交易会继续推进。消息人士本月早些时候对路透称，中国化工准备做出更多让步，以赢得欧盟反垄断机构的批准。

银行人士希望欧盟监管机构批准这项交易。该交易已经获得了美国外资审议委员会(CFIUS)及全球其他11个反垄断机构的批准。

“欧洲一般不会特别针对中国。获得CFIUS的批准比获得欧盟的批准更难，”在中国的一位资深杠杆融资银行家称。

欧盟监管机构目前正在审查农业领域的其他一系列并购交易，其中包括陶氏化学和杜邦的合并，以及德商拜耳计划以660亿美元收购孟山都的交易。

审批推迟增加了那些向中国化工和先正达承贷的银行所面临的风险。中国化工在上月完成127亿美元有追索权联贷案，而先正达则在4月完成了202亿美元无追索权贷款案。

**交易夭折**

在此之前就出现过数笔夭折或取消的交易。这些失败的交易打击了中国企业海外扩张的动力，并导致相关融资交易被取消。

在8月，澳洲以国家安全为由，阻止外国竞标者参与该国电网AusGrid的出售交易，打破了分别支持两家竞购者--中国国家电网和香港长江基建的20多家银行的希望。随后有两家澳洲国内竞购者有意收购，拟从银行融资逾120亿澳元(92亿美元)。

今年1月美国外资审议委员会(CFIUS)驳回中国私募股权基金Go Scale Capital收购飞利浦旗下Lumileds的80.1%股权案。Go Scale由金沙江创投及橡树投资(Oak Investment Partners)资助。

中国银行曾为支持这笔收购案的贷款担任独家簿记行，贷款金额19.3亿美元，另有四家银行参与，但在收购案遭封杀后，这笔贷款也从未付诸实现。当时参贷银行延长提供贷款时间，赚得费用，但并未因取消贷款而获得任何分手费。

一般联贷款并不像并购交易那样设立分手费。但熟知中国化工这笔有追索权贷款的多名消息人士称，若收购案流产，这笔贷款将向一般银团阶段的参贷行支付5-9个基点的分手费。

最高前端费用为35个基点，贷款初始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，期限为一年，且中国化工评等在BBB/Baa2或更高。

中国化工有追索权贷款创日本以外的亚洲最大纪录，带动亚洲并购相关融资金额到9月底时升至503.3亿美元。今年日本以外的亚洲并购贷款之中，将近65%是由中资举借。(完)