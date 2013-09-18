中国新娘：我为钻石狂

路透上海9月17日(记者 Adam Jourdan) - 在蒂芙尼(Tiffany & Co.)(TIF.N)上海婚纱旗舰店，在一张绘有纽约天际的镶框黑白照片下，一瓶酩悦香槟(Moet & Chandon)静静地立在那儿，为仪式增添气氛的还有白色的玫瑰和爱情诗。

这间充满蒂芙尼经典蓝的房间从早忙到晚，因为年轻的中国人为钻石的魅力所折服，日渐放弃传统的黄金饰品，转而在婚礼中采用闪闪发光的宝石。

中国是继美国之后全球第二大钻石市场。根据市场研究公司欧睿国际(Euromonitor)的数据，在过去五年，中国的钻石市场规模增加了两倍，达到228亿美元，持续打败黄金产品，增长率也远远优于中国珠宝业整体水平。

蒂芙尼亚太区暨日本集团总裁Stephane Lafay表示：“中国现在有越来越多的年轻人愿意在我们店内举行定婚和求婚仪式。”

他说年轻夫妇深深被蒂芙尼知名的“蓝色礼盒”(little blue box)所代表的浪漫形象所吸引。

而关键的是，中国每年有1,300万新娘。钻石日益成为她们的首选。

27岁的周丽娟(音译)是上海一家国有企业的会计，手上戴着一枚价值5万元的钻戒。她表示，“从一开始我们就觉得结婚是一定要买钻戒的。所以我从来没想过他不帮我买会怎样，我想我大概会生气吧。”

可以肯定，黄金在中国依然十分流行，不论是作为珠宝还是一种投资。世界黄金协会(World Gold Council)今年早些时候预计，中国2013年的黄金需求将飙升逾20%，达到1,000吨，并有望挑战印度作为全球最大黄金消费国的地位。

根据欧睿国际的数据，钻石在中国整体珠宝市场中的份额持续上升，从五年前的四分之一增加至近三分之一。贝恩数据显示，这使得包括香港在内的大中华区成为继美国之后的第二大钻石珠宝市场。大中华区料将与印度一道成为全球钻石珠宝市场的主要增长动力。

钻石在欧美国家一直与婚礼有关，但钻石的魅力在中国一直都不算很大。在中国，准新娘家常常需要提供金戒指、金手镯和其他饰品等嫁妆。

周丽娟表示：“我妈那代人，她们只喜欢黄金，对黄金以外的东西都不感兴趣。女方会自己准备龙凤镯,男方会准备聘礼，像手表。”

但现在，这种喜好正在改变。

中国的现代消费者比其父辈一代能接触到更多西方文化，西方书籍、电影和电视中常常会有女主人公收到或佩戴钻戒的场景。

30岁的上海公务员蔡女士说：“西方电影有某种牵线搭桥的效应，所以当《老友记》中的钱德勒为莫妮卡买了一枚钻戒时，这一场景给人留下了深刻的印象。”

她说：“钻戒是爱情的象征，钻石越大，爱越深。”她也戴着价值4.3万元的周大福(1929.HK)钻戒。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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