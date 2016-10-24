特写：跨境并购交易及“一带一路”可望带动中国贷款需求

路透香港10月24日 - 出席中国贷款市场会议的与会者认为，中国企业持续进行海外并购交易，加上政府“一带一路”政策的引领，可望提振明年贷款需求，尽管国内经济前景黯淡。

国营、民营公司以及私募股权公司等在内的中资企业，仍在持续寻找海外资产，目的在多元化投资配置，把握住海外资产估值较低的良机。

这股强劲动能将为中国及跨国银行业者带来机遇。中资银行业者拥有了解本地买家的在地优势，而且有能力提供较便宜的贷款，因此预计他们仍将在跨境收购及并购(M&A)融资中占据主导地位。中资企业最大手笔海外并购案--中国化工以434.5亿美元收购瑞士先正达，就是一个中资银行与外国银行合作的好例子，该项融资架构设计为有可追索权及无追索权贷款，融资规模将近330亿美元。

中国化工的127亿美元有追索权贷款是亚洲(除日本外)地区最大一笔，也把本区域今年1-9月的贷款量一举提高至3,344亿美元，与M&A有关的融资规模也增加至503.3亿美元。汤森路透旗下基点数据显示，M&A贷款中有将近65%是中国借款人。另外有一笔大型融资案正在进行--摩根士丹利和瑞银融资85亿美元，做为支持海航集团以100亿美元收购美国CIT Group Inc的飞机租赁业务。

参与这项行业会议的人士也指出了面临的挑战，包括跨境并购及相关融资在监管层面的不确定性。中国监管当局限定融资借款人在国内向银行筹集的贷款不得超过其M&A交易金额的60%，在此规定下，离岸融资架构应运而生，但这仍需中国监管当局的支持。与会演讲嘉宾建议，监管当局应该检讨这项实施已约10年的规定，以符合当前市场动态。

根据君合律师事务所合伙人Nelson Zhou，透过离岸实体和境内母公司提供担保的M&A融资，仍将需要取得中国国家发改委的批准。

**“一带一路”带动**

除强劲的并购活动外，中资银行还对该国重建丝绸之路寄予厚望，也就是所谓的“一带一路”计划。该计划预计将涉及60个国家，投资总额或高达数万亿(兆)美元，主要是在亚洲和欧洲。

中国商务部数据显示，今年1-8月，中资企业与“一带一路”沿线国家签署了近4,000项新工程合同，规模达698亿美元，较上年同期增长28.3%。

中国银行企业银行部副总经理Cheng Huijian透露，该行2015年共计贷款逾280亿美元来支持“一带一路”项目。根据中国银行截至6月底的内部统计资料，该行目前计划中的项目约有390个，总投资额在3,730亿美元左右，而且该行考虑向其中的一些项目共计贷款826亿美元。

但据一位资深的中资银行人士称，“一带一路”沿线国家存在经济、文化甚至是宗教信仰的差异，因此银行业者也面临很多挑战。她并称，银行业者也需要对回报较低，但能带来较高社会效益的“一带一路”基建项目作出权衡，同时他们还需要评估在相关国家以本币提供大规模贷款的能力。(完)