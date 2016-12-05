特写：中国管控资本流出 恐不利于中国企业海外筹资

路透香港12月5日 - 中国上周意外祭出管控资本外流措施，银行界人士警告称这可能会打压海外收购，并让中国企业更难在海外筹资。

中国主管机关推出一连串措施，旨在阻止资金外流，并保护人民币汇价；人民币兑美元已经跌至八年低点。

当局所提出的措施，包括更加严格审查中国企业规模超过10亿美元的非核心业务海外投资，还包括对离岸借款人放款设限，且每笔跨境贷款都必须在国家外汇管理局备案。

根据两名直接了解新规的银行界人士的说法，国内银行目前对海外实体贷款不得超过自身净资产的三成。他们称许多中国银行业者都已经接近甚至超过此一限制。

这些规则主要将影响中资银行在大陆的分支，特别是那些在中国自贸区运营的、活跃在离岸信贷市场的分支。

“我们在上海自贸区的分支现在已经暂停了跨境借贷，”一家中资银行的人士说，又说那些已经签约的贷款也不大可能很快提取。

另一位银行人士说，他所在的银行仍在考虑一些离岸交易，但在选择上会非常谨慎，因上周一接到了监管方的口头指示。

这些举措出台之前，人民币兑美元汇率跌至逾八年半低位，在11月24日触及6.9270。人民币兑美元11月下跌近1.6%，遭遇2015年8月一次性贬值以来的最差月度表现。

人民币上周升值0.5%，但仍在6.885附近徘徊。

**分支贷款**

新规将压缩中国向境外贷款的流动资金池规模。据汤森路透数据，今年前三个季度该资金池规模飙升至503.5亿美元，超过了2015年全年的437.2亿美元。

过去18个月中，较小规模的中资银行透过国内分支，成长为中国流向境外贷款资金的一大替代来源，帮助抵消了台资银行因忧心中国经济放缓而撤出的影响。

举例而言，今年8月香港上市公司宝信汽车集团所签署的7.5亿美元两档贷款中，江苏银行、民生银行和兴业银行的上海分行共计承贷2.25亿美元。就在同月，在中国联塑集团控股有限公司6亿美元三年半期到期一次性偿还贷款案中，民生银行上海自贸试验区分行承贷900万美元。

近日民生银行广州分行还参与了一项48.51亿港元(6.26亿美元)的优先贷款，支持以95亿港元杠杆收购香港九仓电讯有限公司。

一些人认为，新规也将降低中资银行间的内部竞争，令那些仍能参与境外贷款的海外分支受益。中资银行不同分支之间经常会为获得放贷机会而相互竞争。

少了中资银行的竞争，过去在大规模融资交易中曾屡遭淘汰的国际银行也将坐享渔翁之利。

银行人士及律师称，中资企业目前将通过海外工具直接进行境外筹资，因为要获得中国监管机构审批一定很麻烦。由于附有境内实体担保的境外贷款也需要在国家外汇管理局备案，银行人士预计这类融资将提供维好协议(keepwell agreement)以避开相关限制。

“由境内实体担保的贷款仍有机会获得中国政府的批准，前提是他们支持的境外投资是真实的，”年利达(Linklaters)驻上海律师徐宏称，“但目前看来过程似乎较为漫长，更多公司可能转向无境内实体担保的贷款结构，来规避可能的监管障碍。”(完)