特写：健康恐慌催生中国食品网购热

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月12日 - 面对食品污染引发的大范围恐慌，商家打出了承诺在线所售食品安全无忧这样强大且全新的营销旗号，中国的消费者则正对此作出响应。

商家借着镉大米到地沟油等引发的恐慌，承诺所售食品直接采购自农户，这已令食品正在成为互联网零售领域中快速成长的一个组成部分。

这种趋势更加助长了中国在线零售业的繁荣。中国中产阶层快速壮大，正在推动本土在线零售业成长。中粮集团、顺丰快递等企业押注消费者会购买他们提供的放心服务。

麦肯锡合伙人陈有刚称，中国消费者比西方消费者更愿意支付较高的溢价。在诸如英国等其他市场，食品电商业务是为方便购买，在中国市场则是为了更高的品质和安全溢价。

然而，在食品质量上想让一些疑心重重的中国消费者放心并非易事。上海的张磊（音译）对宣称为有机食品的一些商品认证表示怀疑。

“在中国，有机食品是不存在的，这个大家都知道，”一位妈妈说道。

北京东方艾格农业咨询有限公司资深分析师周文权（音）称，今后五年新鲜农产品的在线销售总额会从今年的约115亿元飙升至400亿元。

研究公司欧睿信息咨询公司（Euromonitor）的预估相对保守，但仍认为中国食品在线销售市场增速会轻松超越主要海外市场。该公司预计到2017年时，中国新鲜食品的在线销量会较今年的6.64亿吨增长8%左右，同期美国此类商品的在线销量将较今年的7,700万吨增长5%左右。

**兑现承诺**

对于在线零售商而言，让消费者相信他们能在食品安全上兑现承诺至关重要。

“忙的时候我就网购，但要有时间，我还是愿意开车去超市买菜，”上海的张磊说。

但商家认为，减少中间商可以提高食品新鲜度，令食品流通更易追踪，而供智能手机查询的包装条形码也能帮助消费者确认食品来源。

阿里巴巴研究中心高级专家陈亮称，买家的评价和评分对让潜在买家相信商品质量也很关键。

他指出，人们以前觉得网上不适合卖衣服，但如今这却是最适合的销售渠道。食品销售也会朝着这个方向发展。

陈有刚指出，发展全国范围的冷链物流，是食品企业面临的又一大挑战。他建议相关企业联手，与拥有冷藏设施的供应商建立合作关系。

但食品丑闻频发令中国消费者深受打击，企业要有克服市场障碍的信心。

上海在线零售商甫田网的创始人梁耀祖称，禽流感暴发期间，甫田网的鸡肉销售就曾大增。他指的是今年2月出现的H7N9禽流感疫情。（完）