特写：中港口水战升温 香港政府需出手缓解公共资源供需矛盾

2月3日在香港时代广场拍到的在休息的大陆游客。

记者 陈敏/毕晓雯

路透香港2月7日电---为了孩子的未来,北京居民杨小姐不惜成本.2010年,她成为当年三万多赴香港生产的内地孕妇一员,共耗资近10万人民币在香港一家医院生下女儿.

"香港的教育水平优於大陆,以後她可以选择在大陆或者香港接受教育,甚至利用身份优势去国外更多的地方发展,"杨小姐对路透说.此外,她对香港医院的周到体贴服务也赞不绝口.

但是,仅仅一年多以後,与杨小姐情况类似的众多内地孕妇,却发现自己在香港有了一个不雅的称号:"蝗虫".部分香港和大陆民众,自2011年底开始掀起了一场两地民间的网络骂战,不时传出"蝗虫"、"狗"等侮辱性言论,关於陆港政经关系的争辩亦逐渐升温.尽管两地有识之士纷纷呼吁大家保持文明理智,但陆港民间已经结下严重嫌隙.

分析人士指出,此次纷争主因香港有限的公共事业资源,在短期内难以承载来自大陆的人流、资金流,令本地居民的生活质量下降.两地政府应亡羊补牢,尽快提出改进措施,以化解矛盾;不过,从中长期来看,大陆的人流及资金流仍将是香港发展重要的支撑.如何趋利避害,两地还需要做出更长期的规划.

"内地游客来香港消费对本地经济的推动作用是毫无疑问的."中信银行国际的中国业务首席经济师廖群称,"但什麽东西都是两面的,比如内地孕妇来得太多而影响到本地居民享受医疗服务的话,就已经有负面影响了."

一年半前在香港私立医院生女的深圳刘女士,则对"占用公共资源"一说表示不能赞同.

"我们不仅没有占用资源,而且待产时住五星级酒店,在酒楼吃饭,住私家医院,这些消费实际上都是在支持香港的经济.大家不能只盯着少数冲闸的大陆孕妇,"她说.

实际上,港府高官曾多次表示,真正挤占香港公立医院资源的是那些没有预约、临盆前"冲急症室"的内地孕妇,2011年在香港公立医院共有1,600多例.这个数字占当年全年4.3万内地孕妇在港产子案例的不足4%.

除了大批内地孕妇赴港分娩以使子女获得香港居留权以外,香港的低关税和近年来的低利率环境,亦驱使富裕起来的内地人来港大手笔购买奢侈品和买楼置业.来自内地的人员和资金大量进入,除了刺激香港相关产业的发展外,也为一些香港民众的生活造成不便,引发怨气.

早在去年,就有香港网民将陈奕迅的《富士山下》改编成具有歧视色彩的《蝗虫天下》,歌词称内地人"炒地都不够,炒车炒水货炒楼,占尽我所有".2012年初,面戴口罩的香港青年在街头围堵大陆游客、唱"蝗虫歌"的视频在互联网上热播,更加激化了两地民众的对立情绪.

最近刚去过迪士尼乐园的香港人陈小姐对路透表示,自己并不歧视大陆人,但一些大陆游客的行为确实令人反感."大陆旅客说话声音很大,不少人爱打尖(插队),一些有排队的,也喜欢跟排在前面的人贴得很近,而且不止一次见过有小孩在乐园随处小便.其实乐园内有很多厕所,不难求."

**双刃剑**

陆港两地社会文明程度不同,并未妨碍香港对内地的经济依存度日渐提升.在2008年金融危机之後,香港快速将出口主要方向由西方转向中国内地;另一方面,内地庞大的旅行和消费人群对本港经济的拉动亦不可小觑.

2011年,香港总共迎来近4,200万各国游客,其中内地游客占比近七成,达2,810万.这个数字接近香港本地居民数的四倍.同年,香港零售业总销货值为4,057亿港元,同比上升24.8%.

与此同时,内地游客数量和消费额增长放缓,也成为香港经济繁荣中的隐忧.香港零售管理协会表示,个人游增长放缓以及内地客的在港购买奢侈品金额见顶,估计令2012年香港零售业增速放缓至15%.

香港本地媒体报导称,正当金融业裁员消息不绝于耳之际,另一个与"金"有关的行业却过肥年.去年金饰珠宝零售畅旺,有消息指周大福珠宝(1929.HK)香港前线员工奖金高达14个月;周生生(0116.HK)後勤部门职员的奖金也有6至7个月.

廖群对路透说:"香港现在的失业率才3.3%,这对於发达经济体来说是非常不错的水平,跟旅游业的带动很有关系."

总部位於北京的在线旅行网站去哪儿网(Qunar.com)的数据显示,2012年春节期间,中国游客出境游异常火爆,香港则在出境游目的地中排名第一.去哪儿网副总经理钱臻在与路透的电子邮件采访中表示,近期人民币升值对於促进香港游起到了非常重要的推动作用,而"陆港骂战"则对内地游客影响不大.

"从目前去哪儿用户的出行需求来看,并没有明显的影响.未来除非国家发生政策性变化,否则对香港保持热门出行目的地都不会有重大影响,"钱臻在邮件中称.

香港科技大学工商管理学院经济系教授谢丹阳也指出,两地文化上的差异并不是很大.正如大陆人不认同孔庆东骂人一样,香港人也不认同少数人骂大陆人.

他认为,近期的争议可能对内地人自由行和消费有一定的影响,但有多大影响则很难说."现在大家看到的都是网络上的比较偏激的言辞,但实际上的影响目前没有办法给出评估."

**政府应有所作为**

分析人士并指出,这次矛盾的爆发是香港公共事业资源已长期不能满足香港本地人需求後的一次集中爆发.看似口舌之争,实则是经济问题.政府有形之手调节的缺失或者动作慢,是主要原因.

廖群指出,要解决这个问题,政府加大资源投入是一方面,但这是有限度的;关键还是要从制度上和法规上完善,使得内地人来得比较有序和有控制.

《香港特别行政区基本法》第24条列出了香港永久居民的几种情况,其中之一即为在香港特别行政区成立以前或以後在香港出生的中国公民.但媒体援引基本法研究中心主席兼全国政协委员胡汉清称,中英联合联络小组在1993年达成共识,规定只有父或母其中一方为香港人并在港所生的婴儿,才可按《基本法》第二十四条取得居港权.

他并指出,港府在1997年的居留权小册子亦有引述该规定,但终审法院2001年庄丰源案拒绝接纳该小册子为呈堂证供,最终裁定"双非"婴儿也有居港权,引发了现时大批"双非"孕妇涌港产子.

全国人大常委范徐丽泰亦对媒体明确表示,不认为有修改《基本法》或释法的需要,因1999年人大常委已就基本法24条解释立法原意,指明"双非"孕妇在港所生的子女不可享有居港权.

香港民政事务局局长曾德成发表文章称,多个部门正配合采取措施遏制"双非"孕妇无预约来港分娩的情况.民政事务总署辖下的牌照事务处日前突击巡查全港40多个黑点,揭发三处怀疑无牌经营"月子公寓",稍後会考虑提出检控.

与香港相邻的广东省省长朱小丹周二到访香港时表示,与特首曾荫权讨论过"双非"问题.对於这个问题,香港人可以放心,"一定有办法可以解决".

香港行政长官参选人梁振英发表的人口政策政纲,建议全面评估香港医疗、社会等各方面服务的承受能力;在充分掌握对香港的影响之前,延迟制订2013年"双非"孕妇在私家医院产子的配额,公立医院从2013年起要停止接收双非孕妇,并与内地合作打击未领有预约书的孕妇闯急症室的行为.

"短期看似矛盾,如果调节得好,中长期都可化弊为利."谢丹阳称,"以大陆孕妇在香港产子为例,这些生在香港的孩子,未来就是香港的生产力,有着潜在的、巨大人口红利."(完)

(中文部记者康熙泽、黄运涛、屈桂娟、梁慧仪对此文亦有贡献)

--审校 王丰

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