特写：应对老龄化社会 北京探寻的养老模式能否成为中国模板？

资料图片：2016年12月，北京，一名老人在公园里的长椅上休息。 REUTERS/Jason Lee

作者 沈燕

路透北京5月14日 - 在北京金融街附近寸土寸金的居民区里，如果不是工作人员的带领，很难发现有一栋三层的小楼隐在小区中，仅仅从门口悬挂的社区医院牌子根本看不出这里竟然是一家养老院。

这里的100张床位全部住满，其中三分之二是失能和半失能老人，而这家位于闹市区的养老院是通过公办民营医养结合性质，其中仅装修一项就花了3,000多万元人民币。

在北京，每天进入80岁的老人超过100人；目前60岁以上的老人超过350万人，已经相当于意大利罗马一个城市的人口。

而这仅仅是未富先老、人口加速进入老龄化的中国一个现实写照。如何应对老龄化社会的到来，激发社会资本对养老领域的投入热情并建立中国目前最佳的养老模式，显然是一个涉及经济和社会领域的难题。

在北京召开“一带一路”国际高峰论坛期间，会议主办方安排了关于北京市保障和改善民生工程情况的集体采访活动，其中就参观了两家不同类型的养老机构。

“从中国的现实情况看，居家养老和社区养老机构结合是比较好的方式，通过一个养老中心和辐射的养老服务驿站，帮助社区的老人。”北京市民政局副局长李红兵介绍称。

根据中国国家统计局数据，截至去年末，中国60周岁及以上人口达23,086万人，占比达16.7%，其中65周岁及以上老人达15,003万人，占比10.8%。

**寻找资金和服务结合的最佳养老模式**

对于人口大国的中国，尽管人口基数庞大，但随着老龄化社会的加速到来，人口红利的消失，三期叠加的经济下行周期以及传统领域产能过剩压力的现实，如何吸引社会资本投入到缺口巨大的养老产业，显然更需要政策的引导。

据李红兵介绍，2014-2016年，北京共扶持建设养老照料中心项目255个，政府累计投入财政资金近5亿元，撬动社会直接投资20多亿元，同时对低保和低收入家庭提供补贴。

位处北京朝阳区和平街的寸草春晖养老院，是一家2011年底开业的民营养老机构，其通过居民养老、机构养老和社区养老的结合正成为中国社区养老榜样。

在被问及该机构是否赢利时，该养老院院长王小龙坦称微利。而经营养老机构要实现微利，除了政策方面的支持，还需要通过连锁品牌方式来运作。

据其介绍，通常一个养老机构要实现赢利至少需要三年，并达到70%的入住率，这就要求服务定位必须准确。而该养老院就定位服务失能和半失能老人，每人每月的费用接近5,000-6,000元。目前的100张床位全部住满，而且很多老人还在排队。

谈及该养老院的成功经验，王小龙提到，养老本身就是个微利行业，要想长期发展，必须从连锁品牌的模式考虑，他们很快会有四至五家连锁店开业。

此外，大量的社会义工和志愿者到养老院服务，也为其建立良好的口碑起了很好的广告宣传作用。

“目前中国老龄人口很多，但养老服务机构却不够，这方面的发展空间很大。”李红兵称，政府也在探索通过购买养老服务，以及政府提供设施聘请专业机构来运作的方式。

只是在中国的诸多大中城市，当高昂的房价在抹杀着年青人的创业梦想时，要吸引更多社会资金加入微利的养老产业无疑更需要政策的智慧。

此外，人均收入的制约也是一个硬伤。上述两家地处北京闹市区、且基础设施良好的养老机构，入住费用均在5,000元上方；但对中国大多数地区的老年人而言，工资或许根本就不够支付养老院费用。

据国家统计局数据，2016年全国居民人均可支配收入23,821元。因此，如何让中国的老年人都能够老有所养，并能有尊严和快乐地生活，绝非易事。（完）