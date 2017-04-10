特写：辉山乳业和宏桥集团的财务问题考验银行业信心

路透4月10日 - 中国大陆两家重要企业的财务问题恶化，让全球贷款机构惊吓不已，长期以来对内地民营企业公司治理的忧虑又重新燃起。

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)股价在3月24日暴跌85%，市值一天之内蒸发40亿美元。该公司后来承认贷款偿还违约，且不到一周时间里有五位高管辞职。

上周，全球最大的铝生产商--中国宏桥集团(1378.HK)为一笔不到一年前签订的7亿美元银团贷款寻求豁免，未能得到债权银行的批准，之前该公司推迟财报公布并暂停股票交易。

公司治理问题在中国民营企业界中早已不是什么新鲜事，但海外银行本来认为大企业会相对安全一些。银行界人士表示，有关辉山和宏桥困境的传言，使得大陆民营企业更难获得国际融资。一位人士甚至说，他的银行已经为此推迟了一宗对中国企业的融资分销计划。

“情形很不一样，中国的大公司还没有过这样的情况，”香港一位参与宏桥7亿美元贷款案的资深银行家说。“(我们)连大企业都不能相信，更别提小企业了。”

在国际性银行当中，恒生银行和汇丰控股曾贷款给辉山。汇丰还参与了澳新银行、法国农业信贷银行(Credit Agricole)、星展银行、荷兰国际集团(ING)以及法国兴业银行对宏桥的贷款。

**高管失联**

由于联系不到执行董事葛坤，辉山乳业已向香港警方提交失踪人士报告。葛坤负责监督管理集团财务和现金业务，以及维持管理集团与其主要银行的关系。辉山乳业表示，该公司股票将继续停牌，直至董事会核实公司的财务状况。

辉山乳业的问题源于过度使用杠杆和金融手段，包括对公司奶牛的售后租回融资，为控股股东冠丰进行的股票支持保证金融资。冠丰为获得贷款质押了几乎所有股权。冠丰持有辉山乳业70.8%的股权，辉山乳业董事长杨凯持有冠丰的大多数股权。

在该公司对数家银行的还款延迟后，杨凯向辽宁省政府请求协助，并在3月23日与23家银行债权人召开会议以期获得续贷。3月24日公司股价大跌之后，辉山随后表示，不能保证银行将继续对公司提供支持。

辉山乳业还在去年12月遭到做空机构浑水的攻击，后者质疑辉山乳业的利润数据，并指控其夸大牧场支出以便人为提高资本支出数据。

辉山乳业否认了上述指控，称其毫无根据，并有误导性。

宏桥集团也在应对做空者，之前研究公司Emerson Analytics在2月28日指控，这家铝生产商过去几年通过低报隐瞒了216亿元人民币(31.4亿美元)成本，其盈利能力还不到所公布的一半。而在此之前，hongqiaoexposed.com网站11月份发布了一份匿名报告。在Emerson发布报告后，宏桥股价在3月1日大跌逾8%，该公司股票随后停牌，之后在3月7日复牌，但在3月22日再度停牌。宏桥否认了上述指控，但称需要更多时间处理审计机构的审计意见。

宏桥如果不能在4月30日之前公布2016年财报，或是股票继续暂停交易，则其一笔7亿美元联贷面临违约风险。该公司目前正在与贷款银行协商，此前在其自定的4月3日截止日期前未能得到债权银行批准贷款豁免。

**警示信号**

继一系列境外联贷违约事件后，银行对象中国大陆民营企业提供贷款抱持谨慎态度。

去年日本野村为两家法兰克福上市中国制造企业主办的融资案出现违约，招致台湾银行业者强烈批评。福斯特股份公司(Firstextile AG)在2016年1月份未按约定开始偿还1亿美元三年期贷款的本息，这家法兰克福上市的面料和服装生产商2015年曾两次拖欠利息。此前，2014年，另一家法兰克福上市公司--中国福建制鞋企业索力鞋业(Ultrasonic AG)在签署6,000万美元信贷协议数周后就出现违约。

“目前市场信心不太好。一些零售银行业者，多数是台湾及中资银行表示，对中国民营企业放贷很难获得他们的内部批准，”另一位驻香港的银行信贷人士称，“我们不得不推迟启动这种交易。”

但也有一些银行称，他们并没有对中国民营企业借款关死大门。

“福斯特违约事件以来，我们对参与中国民营企业的贷款交易慎之又慎。我们不会考虑参与在不寻常地点上市的企业贷款，也不会考虑没有境内担保或非一线民营企业的贷款。不过，我们仍对一线民营企业的贷款感兴趣，”另外一家零售银行驻香港的银行信贷人士称。(完)