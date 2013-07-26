中国贷款利率改革将使银行加速转向中小企业借款人

路透香港7月25日 - 银行业人士表示，中国最近的贷款利率市场化改革预计将会加快银行贷款业务转型--从目前倚重的大型国企客户转向更多中小型企业。

中国人民银行上周五取消了银行贷款利率下限，允许银行自主为贷款定价。约一年前，央行曾将贷款利率下限调低至基准利率下浮30%的水平。不过，央行最新举措的短期效果将受到抑制，因为贷款定价可能因流动性紧张而继续偏高。

市场人士称，大型国企和其他顶级借款人预计将不会受到信贷紧缩的影响，因其已经从国内、国际债券市场以及其他表外金融产品寻找到较为低廉的融资。

中长期来看，当市场流动性增强，大型企业(特别是国有企业)的贷款价格会不断走低，银行将不得不转向中小型企业。

“收益角度考虑，贷款都在向中小企业上慢慢转。中小企业对利率议价能力弱，不会提出来下浮多少，”中国银行公司金融总部首席产品经理（银团贷款）唐茂恒表示。

“现在很少央企、国企贷款，如果中石油、中石化来借款，要求下浮50%，银行可能就不做了。中小企业如果给你存款，可以压到50%（要看综合），”唐茂恒说。

对于中小型商业银行来说，向中小企业的转型更为迫切。因为它们不如国有大行，有雄厚的央企、国企客户关系。

广发银行一位公司银行部人士指出，该行报表上将逐步增加中小企业贷款和个人贷款的比重。

“这是长期的趋势，但利率下限取消后，步骤会加快，”该人士说。

评级机构穆迪在7月22日的一份分析报告中指出，中资银行通过扩大对中小企业的业务来减轻利差缩小的压力，会“加速他们转向风险更高的贷款”。

**定价平稳**

中国人民银行的贷款利率改革出台正值银行经历上个月的“钱荒”之后资金紧张之际。考虑到央行并没有放开存款利率上限，市场人士预计贷款价格在短期内不会偏离目前的水平。

境内人民币银团贷款的利率今年以来最低水平为基准利率的90%--比此前下浮30%的利率下限高出许多。为贷款支付这个价格的借款人包括国营的江西高速公路投资集团的一笔由摩根士丹利牵头的6亿元三年期贷款，以及丰田汽车金融（中国）有限公司一笔10亿元人民币循环贷款中的三年期部分。

“（利率改革）时机是很好的，”中国银行的唐茂恒表示。“实际市场运作上，资金面紧，贷款收缩很厉害，银行放贷的冲动收敛很多。银团市场今年下浮30%的交易不太可能--下限开放后压力不大。”

一位中型股份制商业银行的资深贷款银行家则透露，该行今年迄今不管双边还是银团，贷款没有给到下浮30%的。

“存款利率上限没放开，同业机构还是有底限的。我们不会做赔本的项目，”另一位某主要城市商业银行的贷款人士表示。(完)

(编译 洪曦; 审校 隋芬)

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