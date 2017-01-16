特写：中国开发商再掀海外借款潮 为到期债务再融资

路透香港1月16日 - 继最近几个月一连串的国际债券发行活动之后，中国的房地产开发商目前又纷纷进入海外贷款市场，为今年要到期的数以十亿美元计债务再融资。

位于广州的中国奥园地产集团股份有限公司以及位于郑州的建业地产股份有限公司目前寻求总共2.5亿美元的贷款。二者最近数月已通过发行债券总共筹集到4.5亿美元。

打算海外融资的中国房企越来越多，与2016年初形成鲜明对比，当时他们为了锁定较低的融资成本而纷纷寻求国内贷款。

预计会有更多的中国房企进入海外债券市场，为到期债务再融资。穆迪在11月29日的报告中称，在截至2017年11月底的12个月，其给予评级的中国房地产开发商有等值60亿美元的海外债券将要到期，或者投资者可以卖回。

根据汤森路透LPC的数据，2017年中国地产商有79亿美元贷款到期，其中超过半数是在2014年签署。

本月稍早，奥园地产总规模2.5亿美元三年期债券供不应求，这是亚洲今年的首个高收益率债券。虽然投资者认购金额超过22.5亿美元，但奥园地产把规模控制在2.5亿美元。而11月初，建业地产的2亿美元五年期、三年内不可赎回债券完成目标都有困难。

“对于债券发行，时机非常重要，这个窗口期有时候非常短，”穆迪驻香港的高级信用评级主任曾启贤(Kaven Tsang)表示。“但通过发行债券，公司可以接触到范围更大的投资者群体。”

这两家地产商贷款给出的价码条件都很丰厚。奥园地产的1亿美元三年期定期贷款提供的综合收益为510.6个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码450个基点，平均期限为2.475年。建业地产寻求1.5亿美元3.5年期贷款，利率较Libor加码400-450个基点左右。

相比之下，奥园本月稍早发行的三年期债券利息为6.35%，建业地产在11月发行的五年期不可赎回债券利息为6.75%。奥园债券定价相当于较Libor加码476个基点，建业地产债券相当于加码545个基点。

参与奥园贷款案的香港一位银行业人士表示，该交易定价比建业地产更优厚。而且相比建业地产投资河南省地产市场，奥园的投资组合比较分散，其投资了广州及其相邻几个城市更发达的不动产市场。

另一位仍在考虑是否参加建业地产贷款案的银行业人士表示，河南省经济快速发展，尤其是其省会郑州，当地的地产市场有进一步增长潜能。

这两家开发商的筹资新计划将帮助降低他们的利息成本。奥园正在使用贷款和发债资金赎回1月17日到期的3亿美元、利息11.25%的有担保债券。建业地产发债所筹部分资金将用来偿还期2亿坡元(1.44亿美元)5月到期的债券。

**借贷热络**

根据汤森路透LPC数据，中国地产开发商自2012年以来已从海外贷款市场筹得611亿美元。穆迪的报告亦显示，该公司有进行的评等的中国开发商在2016年前11个月发行了70亿美元等额海外债券，2015全年发行额则为110亿美元。

更多高知名度及规模更大的业者已经完成筹资。本月稍早，总部位于上海的旭辉集团通过发行私募债券筹得2.85亿美元，该笔债券票息5.5%，2022年到期。而在这之前，该公司于12月底与八家银行签署了5.30亿美元等额银团贷款，当中分成19.8亿元人民币(2.84亿美元)的三年期贷款，固定利率为4.75%，另外还有19.2亿港元(2.46亿美元)的四年期贷款，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码370个基点。

总部位于顺德的碧桂园集团12月将四年期俱乐部贷款规模上调至15亿美元等值，在那前后该公司完成了一笔3.50亿美元的10年期、五年后可卖回债券。关于贷款部分，分为10.14亿美元及37.9亿港元两部分，利率分别较Libor及Hibor加码256个基点。10年期债券的收益率为5.625%。

根据这些业者送交香港证交所的申报资料，获得穆迪、标普及惠誉评级分别为Ba1/BB/BB+的碧桂园，是上述四家业者中规模最大者，2016年未经审计的营收为3,090亿元人民币。获得穆迪、标普及惠誉评级分别为Ba3/BB-/BB-的旭辉控股，其2016年营收为530亿元人民币。奥园地产(B2/B/BB-)营收256亿元人民币。获得穆迪及标普Ba3/B+评等的建业地产，营收则为201亿元人民币。(完)