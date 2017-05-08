特写：面临资金紧箍咒 中国房企另辟蹊径寻觅境内外融资

路透5月8日 - 因预期中国当局将推出更多抑制房价上涨措施，中国房地产开发商正在寻觅境内及境外替代性融资管道。

“我们预期今年不会有任何政策宽松。经营环境将变得更具挑战性，特别是对小型业者而言。只有那些具备财务力量的才能在这波下滑中存活，”路劲基建执行董事单伟彪指出。

中国抑制房市的最新一波行动从去年9月展开。从那时开始，已有超过45个城市宣布买房限制措施，形式包括提高首付比例，提高抵押贷款利率，对非本地户籍居民及二套房买主设限。

中国当局也收紧对房企债券发行的要求，并阻断房企在银行系统融资购地的渠道。

自去年10月以来，房企在上海及深圳交易所市场发行公司债融资的大门关闭，迫使许多房企以美元债券或银团贷款形式在境外融资。

一些开发商甚至将多元化业务扩大至香港房地产项目。例如，路劲基建阔别数年之后重新进入香港市场，一部分就是因为中国的限制措施所致。

其他一些中国企业，包括海航集团、合景泰富地产控股、及龙光地产，最近都拿下香港重大住宅项目。

“我们希望在中国内地和香港之间的业务更为均衡，”单伟彪称。路劲基建正在进行分拆高速公路业务，2016年下半年发行了两档美元债券，金额共9.5亿美元，今年2月发行了3亿美元的永久债券。

**境内替代品**

有些开发商正在把目光投向海外，有些则正在寻求境内替代品，如资产支持票据和在银行间债券市场上发行的中期票据。

世茂房地产控股有限公司4月26日宣布，大陆子公司上海世茂国际广场得到了一项配额，可以在两年内在银行间债券市场发行最多达65亿元人民币(9.43亿美元)的资产支持票据。这些票据以该公司的商业地产所获得的收入为抵押。

据世茂的投资者关系经理Eva Lau，如果上述资产支持票据公开发行能够实现，将成为银行间债券市场中的首单商业地产抵押贷款支持票据。

开发商，特别是在香港上市的那些开发商，自从交易所市场2015年放宽公司债券发行规定以来，充分利用了境内债券市场。

碧桂园和雅居乐集团去年也发售了资产支持证券(ABN)，但是通过私募在交易所市场发行的。

随着交易所市场被有效地关闭，开发商现在被迫寻找其它出路。

“国内的交易所债券市场关闭后，我们需要开拓新的融资途径，”Lau表示，“我们的商业模式，既有住宅开发也有商业地产，使我们有优势发行ABN，因为我们有商业地产带来的经常性收入。”

世茂也在申请在银行间债券市场发行熊猫中期票据。最近远洋集团控股和中国金茂控股集团最近都成功地发行了这类票据。

据Lau，在境外市场方面，世茂正在与几家银行谈判，拟筹集一笔新的5-8亿美元四年期银团贷款，可能6月份签署正式协议。

根据路透对国家统计局数据的计算，尽管多次努力给房屋市场降温，但3月份中国70个大中城市的平均新房价格比2月上涨了0.6%，上涨速度快于2月的0.3%。

中银香港分析师Ross Lee预计政策收紧情况还将继续。

“我们认为当前的政策收紧主要聚焦城市，针对的是平均售价增长，并非全国范围内的收紧，”Lee称。

该分析师认为，中小城市的去库存将得到支撑，而房价较高的一线及二线排名靠前城市及卫星城市将迎来更多政策收紧措施。

穆迪高级信贷分析师梁镇邦预计，开发商流动性将可能逐步收紧，对近几个月销售放缓及境内债券发行大幅减缓做出反映。

不过他指出，很多穆迪评级的开发商仍坚持较高的2017年销售增长目标，以获取更多市场份额，这就意味着竞争必将加剧。

穆迪还指出，开发商对境内债券的再融资需求将在明年大幅上升，因为这些债券中有很多都会在2018年变得可卖回或是到期。

穆迪另表示，对穆迪所评级的开发商而言，多数企业的再融资风险“应该可控”，因为他们拥有强劲的流动性缓冲。(完)