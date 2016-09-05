（重发）特写：招商银行的财务顾问雄心

（重发以修改第五段错字，应为“簿”记行。）

路透香港9月5日 - 招商银行(600036.SS)(3968.HK)不想停留在仅仅为中资企业海外并购融资提供助力。

主管投行和国际业务的副行长赵驹希望将这家中国市值第六大的银行发展成为全面的企业并购顾问。

他说：“我们过去做的多是资金的提供者，希望今后更多向顾问转变，协助国内企业去发现目标、做估值、提出融资结构并完成收购。”

总部位于深圳的招商银行这两年通过双边和银团贷款以及基金的方式支持了一连串的中资企业并购项目，令人瞩目。该行自身于2013年收购了了香港的永隆银行。

其中关注度比较高的，是招商银行作为牵头兼簿记行，帮助美国上市的中国互联网和手机安全产品及服务供应商奇虎360完成了一笔等值于30亿美元的七年期贷款用于私有化。对于这一并购案很多外资银行担心风险太大，而招商银行在该银团中承贷10亿美元，另外还单独提供了一笔4亿美元的一年期过桥融资帮助奇虎360顺利从美国退市。

虽然目前招商银行的收入仍主要来源于贷款，但赵驹的雄心契合目前中国银行业在净利息差受经济增长放缓的挤压下提高非利息收入的努力。

一切并非一帆风顺。中国企业去海外收购仍要面对一些国家的不欢迎态度。奇虎360的私有化过程也是几经坎坷。

不过，与其他银行一样，招商银行仍会坚决支持中国企业走出去。

**快速增长**

自从2015年离开瑞银加入招商银行以来，赵驹就一直马不停蹄地忙着。

在那之前，他在中资和外资银行的商业银行和投资银行领域都有过挺长的工作经历。他1988年就进入银行业，在建设银行和德意志银行也做过，了解中外资银行的不同之处。

他加入招行也是恰逢中国企业因为最近两年国内连续降息和经济增速放缓等原因纷纷去海外并购。

汤森路透的数据显示，仅今年上半年，中国企业的跨国并购金额就达1,406亿美元，同比增长66%，同时逼近去年全年1,619亿美元的金额。

对招商银行而言，投资银行业务仍然相对较小，但是增长却很迅猛。今年上半年，投行非利息净收入同比增长61.4%至17.5亿元人民币。同期，净利息收入则只增长1.4%，虽然从总量上说是投行非利息净收入的近40倍，达到674.8亿元人民币。

招商银行上半年向72家客户提供了总额为392.9亿元人民币的并购融资，接近去年全年的468.4亿元人民币。去年该行并购融资增长64%。

赵驹表示，招商银行会继续扩大并购融资和国际业务。招行在纽约、伦敦、卢森堡、新加坡和香港等地有分行或办事处。

他认为无论国内外政策如何变化，中国企业的海外并购热情仍将持续，因为中外资本市场的估值差异以及中国企业的全球资产配置需求将在很长一段时间不会消失。

比如，目前中国创业板上市的531家主要为高科技股的平均市盈率为77.6，而同样以信息技术公司为主的纳斯达克上市的企业的平均市盈率则只有21.6。

基于此，一系列海外并购融资仍在展开。

招商银行作为七家牵头行和薄记行之一已经替腾讯发起了一笔35亿美元的无追索权银团贷款，用以支持腾讯以86亿美元收购芬兰手游开发商Supercell的多数股权。

此次收购为腾讯历来最大，将Supercell这家只有180个员工2015年税前利润为8.8亿欧元(9.81亿美元)的公司估值为102亿美元。

**银团贷款**

除了奇虎360和腾讯收购Supercell等大额融资案外，招行目前支持的跨国收购融资多为双边贷款。

赵驹强调招行没有迫切的需求要在一级银团或者二级贷款市场分销这些双边贷款。

他说：“我们也希望分销一些，但是如果担保或者保证都很好，同时我们的利率谈得也很好的话，那我自己也有资金，我可以自己来做。”

银团贷款在中国相对占比较小。与境外不同，境内贷款企业通常会在融资早期邀请多家银行比方案，同时先取得银行内部批贷。如此来回比较，大量的辛苦和努力使最终胜出银行失去了发起银团的动力。

但是在此背景下，招商银行的银团贷款业务今年上半年仍然增长175.5亿元人民币，6月末的余额达到1,043.3亿元人民币。此增长已经超过了去年全年144.3亿元人民币的新增额。

招商银行最近在银团参贷方面非常积极。腾讯之前的44.4亿美元的贷款、中国搜索引擎百度20亿美元的境外首发贷以及电子商务巨头阿里巴巴最新的40亿美元贷款，都有招商银行的身影。

外资银行多把并购融资作为赚取包销费的手段而并不愿长期持有该资产，招商银行和其他中资银行则略有不同。

“风控是必须的，银团贷款是我们降低风险的最好办法之一，”赵驹表示。“(另一方面)现在中国的银行规模都是挺大的，即使我们股份制银行每家也都有5万亿人民币左右的规模，自己一家都可以(撑起整个并购融资)。”

"我们还需要资产呢”, 他说。(完)