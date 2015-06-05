特写：改善需求小跑入市 中国一线楼市现慢牛轮廓

路透北京6月5日（作者/宿泱韫） - 在北京四处奔波看房两三月后，文女士最近终于出手将小两居升级置换为心仪的公寓房，吸引她的是后者更优的小区环境、住房条件，以及较强的配套学区。

文女士首次置业是在房地产价格上行的2010年，据她观察，相比那时数量更多、更为急迫的买家，现在的看房者则以改善型自住买家为主。

“这回买房，看的人也不少，房东说我们跟她谈之前有三批人跟她谈价，这或许也跟学区房受欢迎有关系。“她说道，而房东自己是打算卖掉这个小区的三套房，远赴美国投资盖房。

中国今年力促改善性住房消费，330新政后住房信贷、税收、公积金等政策逐步放宽，众多类似文女士这些的潜在改善性购房需求得以释放，从而推动深圳、北京、上海等一线楼市在4、5月开始出现量价齐升的局面。

交通银行金融研究中心研究员夏丹表示，这轮以改善需求为主的政策放松，最终惠及的还是一线和重点城市。从人口流入的情况看，一线的需求潜力还是比较大的。

“（现在是）需求被压抑了较长时间后的集中释放，预计一线楼市半年内逐月会有比较明显的涨幅，苗头不会有大的转换。”她说道。

中国央行去年底以来三次下调贷款利率后，贷款基准利率降至近十年低点，与此同时资本市场大牛市的造富效应，也对改善性需求积极入市起到推波助澜的作用。

上海资深投资人士刘先生称，很多人股票赚了钱回头买房。“房贷利率都不及有些理财收益，变相等于存贷利率倒挂了，我有钱不付全款，贷款，然后用余钱炒股和理财，预期收益超贷款成本。”

自5月11日起，五年以上商业贷款基准利率及住房公积金贷款基准利率分别降至5.65%和3.75%，双双跌破近10年来年最宽松时期执行的5.94%与3.87%的最低历史记录。

气势如虹的中国股市沪综指在一年之内上涨150%。而经历过前几年熊市的资深投资者，更倾向于规避风险落袋为安。此时，地理位置佳、升值空间大的一线楼市成为财富保值增值的选择之一。

北京一国企中层管理人士就将卖房所得资金在去年年底全部投入股市，正赶上这拨上升行情，他在获利翻番后及时了结，购入改善性住房，尽管之后股市继续飙涨，但他谈起这段经历时已很是满足。“房子是实打实的，家里人对我这次投资也无可挑剔。”

**限购政策制约房价涨势**

改善性需求的集中入市，带动一线楼市率先步入上升周期。深圳市因其区位优势、人口构成、供求关系升势尤为明显，其他一线是否会跟进进入火爆行情？

市场人士指出，在一线大城市限购大方向不变的情况下，当地楼价料仍以稳中有升为主。这一波上涨更有可能是慢牛，而不会过热。

“北京上海（楼市）涨是肯定的，但不会像深圳那样大涨。”中原集团研究总监刘渊说道，“一来有限购，二来有股市。即便深圳现在有些投资需求，和没限购的情况下还是不可同日而语的。”

一线城市房价在经历前十年的高歌猛进后，已处于相对高位，上涨空间已相对有限，业内人士多认为，伴随中国房地产市场从黄金时代步入白银时代，区位、配套等住宅本身的属性将起主要决定作用。

“北京四环的新房已经要六七万了，哪个靠工资吃饭的买得起啊，就算涨也不会像前几年那么疯狂了。”前述刘先生说道。

易居中国最新对中国35个城市房价收入比的研究显示，去年深圳以20.2的房价收入比位列首位，其次是厦门、北京、上海和广州。而35个城市的均值为8.7，易居认为6-7为合理区间。

不过房地产研究机构CRIC研究中心指出，一些城市当地市场环境相对平稳，政策利好释放需求，项目热销具备条件。以深圳为例，截止到4月底，该城市的商品住宅库存消化周期仅有8.2个月，在四大一线城市中处于最低。

CRIC最新报告称，4月下旬以来，热销项目集中爆发，是政策利好和需求正式入市的表现。当下中、高端改善类产品是成交的热点。且二三线城市普遍放开限购，一线城市也针对二套房降低首付标准，改善性客户置业动力充足。

中原监测的21个城市数据显示，5月最后一周一线城市成交积极，带动价格进一步走高。中原二手住宅价格指数显示，5月北京、上海、深圳的价格指数均环比上涨，涨幅分别为0.67%、1.44%、6.02%。其中，深圳单月涨幅攀升至历史第三高位，仅次于2007及2009年的两次峰值。

中国国家统计局数据显示，4月70个大中城市新建住宅销售价格较上月跌0.01%，接近走出持续一年的环比下行走势。其中深圳新建住宅价格同比已率先回正，环比上涨1.8%，远高于全国基本持平的均值，以及其他三个一线城市不到1%的增速。

面对楼市出现的爆发式上涨，深圳政府近日表示，将继续执行现有住房限购政策，将严格依法查处那些通过故意制造“日光盘”等人为加剧供求紧张的“捂盘惜售”等违法违规行为。将推出系列措施全力保障房地产市场健康有序发展，包括加快商品住房预售审批，加快新增住宅用地供应等。（完）

(审校 黄凯)

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