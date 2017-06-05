特写：科通芯城险些违约 令贷款银行头疼不已--TRLPC

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透6月5日 - 中国电子商务公司科通芯城甫于去年12月签订的首笔1.545亿美元贷款，上周差一点发生违约问题，让本来就担心中国民营企业风险的银行业越发感到不安。
名不见经传的沽空机构烽火研究(Blazing Research)在5月22日公布一份报告，质疑科通芯城的作帐问题，随后该公司股票暂停交易六日。
根据联贷案合同条款，如果公司股票连续停牌超过七个交易日，放款行可以选择启动违约程序，要求立即偿还贷款。科通芯城股票于上周三恢复交易，距离违约只差一天，然该股票较停牌前水准挫跌近35%，市值蒸发了40.1亿港元(5.18亿美元)。
该公司驳斥烽火研究的指控不实且带有误导性，并保留对该报告作者采取法律行动的权利。然而此事已令科通芯城的放款行感到忧心。
“我们担心在我们采取任何行动前，一些银行会要求科通芯城偿还双边贷款，令公司的现金流变得紧张，”一位消息人士表示。
根据联贷协议条款，科通芯城须将获得资金的10%存入托管账户。不过另一名消息人士称，银行方面正考虑宣布该公司违约，因其未能及时向该账户打款。
科通芯城未立即回复置评要求。
该公司于去年12月与八家银行签署三年期循环信贷协议，其中渣打银行为唯一牵头行兼簿记行。该贷款额度于1月被动用，并于4月首次付息，下次付息是在7月。
此外，同时身兼额度代理行的渣打银行将2,000万美元联贷贷款售予中国民生银行，后者目前共持有5,000万美元贷款。消息人士称，渣打银行与科通芯城还有另一笔双边贷款，中国银行和汇丰银行等另外几家银行也对科通有贷款。
**遭遇卖空**
科通芯城是最近一家遭遇卖空者狙击的中国私营企业。其他曾陷入相同困境的企业包括中国辉山乳业控股有限公司、房地产开发商中国恒大集团、金融科技企业中国信贷科技控股有限公司、以及铝制品生产商中国忠旺控股有限公司。
“几个月以来，我们对贷款给中国民营企业一直都是有选择性的，但由于交易流量仍相当稀少，因此每家银行对资产都充满渴望，如果企业投入市场，我们仍然会寻求交易，取决于借款方来自哪个产业及其市场份额，”香港银行一名消息人士表示。
过去几年，中国民营企业在海外贷款市场已逐渐受到注目。根据汤森路透，中国民营企业今年迄今已筹集235亿美元，2016年全年为397亿美元。而在2012年仅有94亿美元。
这样的成长主要归因于百度、阿里巴巴与腾讯这类科技巨擘的巨额借贷。自2012年起，这三大巨头在海外贷款市场总共借了将近450亿美元。
**波及蓝筹股**
尽管银行业对百度、阿里巴巴与腾讯这类顶级投资级信贷乐观其成，但在违约与企业治理丑闻不时传出后，过去两年银行对规模较小的企业一直采取回避的态度。
随着辉山乳业与宏桥集团这些行业领头羊遭遇挫折，如今这种如履薄冰的氛围已延伸到蓝筹股。
辉山乳业是中国最大的综合性乳业公司，其股票自3月24日以来停牌。汇丰银行指公司未有遵守2亿美元三年期贷款协议中的若干承诺而发生违约，之后中国银行澳门分行要求公司清偿双边贷款。
“我们对辉山乳业存在双边敞口。看来我们拿回这笔钱的希望不大，”常驻香港的一名中国银行业人士表示。
上月，中国宏桥得到几家银行的豁免，允许它推迟发布2016年财务业绩。该公司股票将停牌至6月30日。
然而，一些中国民营企业长时间停牌之后，设法偿还了银行贷款。
其中包括，蜡笔小新休闲食品2015年3月全额偿还了一笔7,500万美元贷款。2015年5月，废水处理企业桑德国际有限公司全额偿还了1.1亿美元的联贷，勉强避免了发生更广泛的债务违约。(完)
(编译 戴素萍/徐文焰/陈宗琦/张涛；审校 郑茵/王兴亚/张荻/王颖)
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
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