特写：花钱借钱易如反掌 中国互联网消费金融在风口

作者 马蓉

路透北京7月12日 - 回忆起第一次使用微粒贷的情景，90后的小肖还是有点兴奋。在这个产品刚上线的时候，他就小试了一把：借了500元人民币，第二天就还上；然后得出了结论：一，体验很好，数秒到账；二，额度有两万元，比一些大行的信用卡额度还高了不少。

于是后来，当遇到资金流断裂、信用卡即将违约的紧急当口，他毫不犹豫地打开了微信钱包点击“微粒贷借钱”匆忙补缺。

“信用卡不敢逾期啊，利息高，还影响征信，”他说道，“微粒贷期限一般是一年，很难逾期的，但我还是有钱就赶紧还上。”

微粒贷是中国首家开业的民营银行--微众银行的拳头产品，于2015年5月正式上线手机QQ，9月登录微信端，并成为消费信贷领域的明星产品。微众银行于2014年12月正式开业，主要股东包括腾讯(0700.HK)、百业源和立业集团，其中腾讯持股30%，为第一大股东。

该行2016年年报显示，截至当年末，微粒贷累计发放贷款约1,987亿元，管理贷款余额517亿元。微众银行相关负责人在接受路透采访时表示，截至今年5月15日，微粒贷累计发放贷款总额达到3,600亿元，即在不到半年的时间里其增幅就达到81%。

年报还显示，该行在正式运营两年即实现扭亏为营：2016年实现净利润4.01亿元，2015年为亏损5.82亿元；截至2016年末，其资产总额约为520亿元，同比增幅440%，其中各项贷款余额约为308亿元，同比增幅为697%。

事实上，这种发展速度也超出了微众自身的预期，因就在年报发布的四个月前，有国内媒体报导称，根据微众银行的新五年规划，其2016年净利润目标为-1.4亿元。

苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言指出，一般而言，信贷类机构前期会产生大量的系统成本、人力成本和风险试错成本，而业务增长确实先行的，所以开业前三年，一般都是处于前期成本消化阶段，并不会过度看重盈利指标，通常也都不盈利。

“但就微众银行而言，他占据了顶级的社交场景，也赶上了消费金融高速发展的风口，成本投入是线性的，但业务规模却实现了数倍增长，所以很容易便打破了信贷类机构的成本收益周期。”他称。

与微众银行同属互联网基因的网商银行亦备受市场关注。阿里巴巴(BABA.N)旗下的金融子公司--蚂蚁金服持股30%，为第一大股东。

网商银行2016年年报也显示出其迅猛发展态势：当年实现净利润3.16亿元，2015年为亏损6.87亿元；截至2016年末，其资产总额约615亿元，同比增幅103%，其中，贷款余额约329亿元，同比增幅351%。

**金融科技助力精准风控**

微粒贷具有“仅凭个人信用、无需担保；循环授信、随借随还”的特点。市场对于微粒贷高效便捷的消费体验源于微众以大数据等金融科技为核心的创新风控体系。

“背靠两大社交软件微信和手机QQ，我们拥有最全面的社交数据，并基于大数据分析技术，深入挖掘各类风险数据，这种方式要比传统的资料审核更高效、更真实。”上述微众银行相关负责人称。

他进一步指出，不同于众多的风控模型，微众银行通过引入国外新型风险识别和算法技术，陆续建立了客户分群授信、社交评分、信用评分、商户授信管理、欺诈侦测等系列模型，主动预警捕捉高危行为，率先将线上风控用于实战。

同时，产品采用“白名单”邀请制，在贷前就开始排查风险，进行反欺诈识别，做到了即时预测风险、实时调整风控模型、有效降低了小额贷款服务中的信用风险和欺诈风险。

以微粒贷为例，微众银行从客户社交数据对客户进行综合的评价和推断，同时结合公安身份核验和征信，形成更加细致的客户分群和诚信评级，立体评定客户的最高可授信金额。

在反欺诈模型方面，微众通过分析客户线上行为的一致性、终端设备、IP、区域等信息，预测客户申请和交易中的欺诈可能性；通过分析客户与客户之间信息所呈现的共性特征，预测群体客户的欺诈可能性，从而最大限度地规避集团性、规模性的欺诈行为。

年报数据显示，截至2016年末，微众银行不良贷款率为0.32%，远低于商业银行1.99%的水平。

但小肖认为，也许对于微众而言，社交数据不仅是风控的手段，更可能被用来“反哺”风控。

“那么多社交数据都在里面，我感觉欠微众钱比欠银行钱更惨，”他开玩笑说道，“比如我欠钱了，会不会给我爸打电话，给我领导打电话……”

**聚焦长尾金融需求**

小肖指出，他身边不少人都在使用“微粒贷”，主要是满足紧急性的资金周转需要。

“包括买房、买车，可能也就是差那么几万块钱，用这个过渡下，过一阵再筹上，过桥性质的，”他说，“像这种几万块的个人信用贷，银行也不愿意做。”

李南青在前述会议上也指出，“微粒贷”致力于满足80%的长尾金融需求。同时，所服务的客户群体非常广泛，相当一部分客群来自制造业、贸易业、物流行业等从业人员，主要以非传统银行客群为主。

微众银行提供数据亦显示，在职业分布上，“微粒贷”约45.5%的用户为蓝领服务业和制造业人群，白领服务业用户约25.4%，其他行业约29.1%。

在小肖看来，与传统的消费类金融产品如信用卡、消费贷相比，“微粒贷”除方便快捷外，另一大优势是在授信额度和利率方面能进行较快的动态调整。

“微信用户的社交情况会成为一个授信额度的指标；同时，如果经常使用微粒贷的话额度也会提升，...我初始的时候是2万，现在是3万，”他称，“利率一开始是每天万分之五，现在稍微降了点，万分之四吧，大概年化14%-15%。”

不过，即便是利率有所下降，且横向对比也处于消费信贷类产品的平均水平，小肖也还是觉得“太贵了”，因此总共也就用了一两次。

“后来我自己办了一笔信用贷，开户行是上海一家城商行，额度20万，也是随借随还的，没有手续费，利率更低，只有6.5%，就不再用微粒贷了。”他说道。

不过，业内人士认为，微众在未来的一两年内应该还能保持快速的增长。

薛洪言指出，对于放贷机构而言，影响贷款增速主要有两方面因素，一是需求端的客户储备，二是供给端的资金储备。在目前市场环境下，资金并不是大的问题，潜在客户储备才是影响增速的主要原因。

“从年报数据看，微粒贷开通用户1,500万，就微信庞大的客群来看，渗透率不足2%，还有较大的市场空间。”薛洪言称。（完）