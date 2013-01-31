特写：流动性狂欢遮盖信用风险 中国债券投资者被惯坏

* 超日债兑付警报暂解除

* 无论是地方政府还是发行机构,都不愿成首单违约参与者

* 总有兜底人,推动投资者风险偏好一升再升

* 风险如过眼云烟,债券销售再度热

作者 尹嫄婷/张胜男

路透北京1月31日 - 对于见证了垃圾债一次次有惊无险走过兑付风口的投资者来说,与其分析信用风险,还不如出现问题以后倒逼刚性兑付.中国债券市场各种善良的机构或政府买单人,已经惯坏了债券投资者.

本月位于兑付风暴中心的11超日债在获得银行贷款延期三个月之后,又得到来自青海的矿业国企买壳相助.之前因手握超日债而倍感压力的金鹰基金和国海证券等机构都松了口气.

"市场本来就不担心.现在经济向好,流动性宽松,个别事件不会传染到整个群体的."北京某合资基金公司债券基金经理称.

国海证券旗下的三只集合理财都持有11超日债,其中一只产品并于去年四季度增持了该券.11超日债于1月21日按其停牌前收盘净价将估值价下调了30%,这也直接影响到上述三只理财产品的单位净值.然而青海矿业国企买壳的消息出来之后,又有市场人士表示,可以趁着打折抓紧买国海的理财.

周四,国海证券相关人士依然拒绝对外置评,但随着超日局势的峰回路转,他的语气已明显较此前轻松,表示"正在赶着给公司交报告,不便于发表任何评论,等处理完再联系".

出现付息压力的11超日债将于今年3月7日迎来首个付息日,按10亿元人民币发行规模和8.98%的票面利率计算,此次付息金额为8,980万元.该债券的存续期限长达五年,将于每年3月派息至2016年止.本月稍早,评级机构鹏元将超日太阳的主体长期信用评级和11超日债评级分别由AA下调至AA-.

"这个市场的道德风险已经到了无以复加的高度了,没有人相信会死了."上述合资券商分析员称.

他并表示,在超日债刚刚爆出兑付危机时,打电话给金鹰基金的朋友,对方还埋怨,"中信建投怎么什么债都敢发."

去年山东海龙(000677.SZ)成功兑付后市场一度扼腕惋惜--错过了打破"兜底"怪圈的好机会;然而当前超日(002506.SZ)事件再现,市场情绪中因流动性充裕的喜悦却大于对信用风险的忧虑.需要走向理性的不仅仅是发债主体和相应的地方政府"婆婆",还有各参与机构,特别是投资者.

随着中国央行此前宣布推出短期流动性调节工具(SLO),被市场解读为发出了护航资金面的信号,市场的风险偏好开始抬升.债券投资者们带着流动性充裕的美丽预期,行动起来.抢购场面让债券销售机构心里乐开了花.似乎已忘记了头顶上的兑付紧箍咒.

某大型券商债券销售经理近期生意好得很,他半玩笑半认真的说,"大家都不担心(违约)的.这是一种信仰,崇高的共产主义信仰."

但也有比较理性或者保守的深圳某债券基金经理表示,作为机构投资者来说,不止是看收益率,风险也是重要考虑指标.目前相对来说,城投债要好一些.

**宁赔钱,也不丢面子**

投资者之所以会成为被惯坏的孩子,是因为摸透了"长辈"的心思--无论地方政府还是发行机构,都宁可赔钱,也不会丢面子.

之前的山东海龙(000677.SZ)短融被地方政府要求承销商兜底兑付,是怕有损当地金融生态;而江西赛维LDK.N信托兑付纳入财政预算则是怕影响就业和地方信誉,总之,理由多多,根本问题在于首单违约不能出现在"我辖区内".

超日债的承销商--中信建投投行部人士表示,目前还没有机构投资者过来联系,相对于散户他们更加理性.但上述合资券商研究员对此解读是"(持有人大会)哪有机构投资者敢去,门口都是记者围着,被认出来多丢人."

上述北京债券基金经理亦表示,精选个券很重要,理由是光伏行业总是出问题,拿了这种债很丢面子.

不管是政府兜底还是机构认栽,内心深处都是害怕太尴尬,没面子.

中国股市经过20多年发展,历经多次熊市考验,近两年到证监会门口静坐维权的现象才开始比较少.而个人投资者之所以在最近几年特别青睐银行理财和信托计划,很大程度是因为机构信誉、隐形背书,以及刚性兑付.

某理财业务较激进的城商行业务负责人就表示,目前银行理财是最佳的投资选择,因为银行是不会冒着信誉风险让客户赔钱的.

在整个市场都拭目以待第一单真正的兑付危机出现时,谁敢豁出去自家声誉去做教育投资者的小白鼠?

**大到不能不救**

超日债的救赎大戏还在继续,之前爆出兑付问题的另一家光伏企业--赛维在海外发行的270万美元债券即将于今年4月15日到期.其实投资者并不介意是谁来充当救世主,只需坚信会有人救.特别是有政府隐性担保的城投债和有老年散户参与的公司债.

不知从何时起,中国人开始广泛流传这样一句俗语:闹一闹,就会有结果的.超日债持有人大会现场,就有散户投资者表示,愿意死扛到底,以期倒逼政府救援.

由此回看全球金融危机时的香港雷曼迷你债事件,在退休老年人持续的中环游行之后,最终的解决方案就是分销银行分别以该客户最初投资本金名义价值的60%(向65岁以下客户)及70%的价格(向65岁或以上客户),回购所有尚未到期的迷你债券.

可见,散户的加入,会为债券的安全系数增加砝码.

私募投资机构--鹏扬投资管理公司总经理杨爱斌就表示,大家必须重视这个事,过去很多投资者都认为中国债券不可能违约,以至于刚性兑付是必须的事情.未来若打破这一点的话,投资者去做信用债投资,将不能简单看信用符号就去做,起码得有自己内部的评级,只看外部评级就买肯定有问题.还有些机构可能会设计很严格的投资政策.

随着限制地方政府违规融资的政策发力,政府部门财力日渐紧张,而兑付压力却只增不减.中金公司在对2013年的债市展望中表示,预计今年企业将步入偿债高峰,且各种风险因素未有降低.

中国私募基金--乐瑞资产管理公司研究员李翔就表示,从大方向上来看,今年会开始逐渐告别"兜底"时代.随着政府财政收支不断规范化和透明化以及监管部门对地方政府债务的清理和规范,政府对债务违约进行"兜底"的手段受到越来越多的限制.

北京一大型券商交易员这样形容,美国以前是"too big to fail",大到不能倒,而中国以后则会是"too big to bail",大到救不了.(完)

(审校 屈桂娟)

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