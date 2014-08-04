《特写》人造钻石让钻石行业面临挑战

(本文由路透中文网编译提供)

路透特拉维夫7月31日 - 钻石是女孩最好的朋友，但只有天然的才是最好的。

这是钻石开采企业和奢侈珠宝商希望向消费者传达的信息。钻石贸易正面临人造钻石益发强大的挑战。

国际钻石协会（World Diamond Council）的数据显示，每年全球钻石珠宝销售额超过720亿美元。蒂芙尼 等珠宝商和戴比尔斯等钻石开采商强调，天然钻石开采成本高、风险大，价值远高于人造钻石。

但分辨天然钻石和人造钻石可能很困难。

实验室生产的人造钻石能够拥有与天然钻石相同的特性，这可能让人造钻石未来出现在奢侈珠宝商的展厅里。

“如果大型钻石珠宝商被发现销售的珠宝中含有人造钻石但又未披露的话，只有上帝能帮他们了，无论是卡地亚、蒂芙尼、梵克雅宝还是其他公司。这种恐惧正在推动钻石行业。”全球钻石价格信息主要提供商Rapaport Group董事长Martin Rapaport表示。

人造钻石的产量仍很小：印度的天然钻石监管委员会（Natural Diamond Monitoring Committee）的数据显示，宝石级别的未加工人造钻石年产量不足35万克拉，而宝石级别的未加工天然钻石年产量为1.25亿克拉。

人造钻石是合法的，在工业方面的使用越来越多，更高质量的实验室产钻石用于珠宝制作。让钻石行业担忧的是人造钻石被用于天然钻石珠宝，但不披露。

蒂芙尼表示，没有无意中销售人造钻石的风险。

“我们不销售、也不会销售非矿产钻石。蒂芙尼坚持最高标准，提供至高无上的美好产品。”该公司在发给路透的声明中称。

但钻石行业正在采取更多行动和技术，防范市场中出现人造钻石和天然钻石掺混的现象。

以色列钻石交易所位于特拉维夫附近的拉马干，是全球最大的钻石市场之一。在交易大厅的一角，一名工人使用美国宝石学院（Gemological Institute of America）开发的新机器为买家提供测试钻石原产地的服务。

“我们必须非常小心。非常非常小心，并且进行检查。不能仅依赖我们的经验。我们必须使用这个机器。”该交易所总裁Shmuel Schnitzer说道。

该交易所从去年开始禁止在这里销售人造钻石，并打出“天然才真实”的广告和市场营销标语。

如果有人被发现偷偷销售人造钻石会怎么样？

“那他就完蛋了。因为信誉是这个行业的根基。”Schnitzer说道。

按价值算，英美资源集团 旗下的戴比尔斯是全球未加工天然钻石最大的供应商，该公司刚刚开发出了一个检测钻石的仪器，该仪器每小时能检测360块石头。

“我认为我们采取了很多措施。我们一直在开发很多技术，帮助市场发现人造钻石。”戴比尔斯负责销售的执行副总裁Paul Rowley表示。

人造钻石可能比天然钻石折价20-50%。

钻石咨询师Edahn Golan指出，尽管价格不太可能赶上天然钻石，人造钻石仍将存在。

“人造钻石大量进入市场是无法避免的。现在量很小。”Golan说道。

美国宝石学院首席实验室和研究官员Tom Moses表示，天然钻石和人造钻石在化学、物理和光学上的属性完全一样；唯一的不同是形成方式，天然钻石在地下经过几十亿年形成，而实验室生产人造钻石只需要两三天。（完）