特写：大中华地区今年首季联贷骤降 因并购交易减少

路透4月3日 - 今年第一季大中华地区银团贷款额同比骤减46%，降至351亿美元，上年同期为647亿美元，因中国景气持续放缓，且监管限制导致并购活动清淡。

中国第一季银团贷款降至115亿美元，较上年同期下降62.8%。由于中国企业债务与国内生产总值(GDP)之比达到了169%，央行压缩银行系统的流动性，设法为中国经济去杠杆。

2017年第一季的联贷案数量大减至49笔，上年同期为165笔。

“现在不太容易完成(在岸)银团贷款，因境内借款愈来愈贵，”中国一资深贷款银行业人士称。“我们在第二季或第三季之前不大可能推出案子。”

大中华地区的并购交易相关联贷也缩减至24.4亿美元，共有六笔，2016年第一季为九笔，共103.7亿美元，因中国为了维稳人民币汇率而控制资本流动，监管机构对中国企业并购活动进行更严格审查。

今年第一季亚洲筹措的最大金额并购贷款是8亿美元的五年期贷款，用于支持中国一个财团以27.5亿美元收购荷兰芯片生产商恩智浦半导体。

银行人士表示，尽管并购活动放缓，但中国政府仍然支持对外投资于战略性领域。需要向境外转移大笔外汇的并购活动、投资于买家主营业务以外领域以及投资于房地产，最有可能面临监管障碍。严重依赖国内债务融资、杠杆水平过高的企业或实体，海外上市中国企业的私有化交易，以及有限合伙企业进行的投资，也可能受到更严格的审查。

“随着中国企业因监管加强审查而越来越难以把资金汇出境外，海外市场的并购交易融资正在升温。虽然新的并购贷款案可能在一定程度上有所收缩，但对未偿还收购贷款进行再融资的需求很高，”King & Wood Mallesons的合伙人David Lam表示。

由于内地活动的降温，香港贷款金额也出现下降。36笔融资的放款总额为202.4亿美元，比2016年第一季的265.0亿美元下降23.7%。受益于中资借款人的大额贷款和本地房地产信贷，香港的贷款规模高于内地。

中国互联网巨头腾讯控股完成了香港今年以来最大一笔贷款案，其规模为46.5亿美元的五年期贷款吸引了十几家银行参与。大型房地产公司新鸿基地产五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模较初始目标上调三倍多至220亿港元(28亿美元)。两家贷款人的贷款定价均较去年的贷款交易有所收紧，表明在交易数量低迷之际银行对高质量信贷十分渴求。

在出价高出本地房地产大亨的大陆房地产开发商大量涌入后，香港房地产行业的贷款也受到了影响。例如，大陆的海航集团从去年11月开始，在不到五个月内相继购得香港九龙启德四幅相邻地块，合计价值271亿港元。

“一些手头现金充裕的本地房地产开发商基本未购得任何新的大幅地块，其他竞购成功的开发商只获得非常小幅的地块。一些香港房地产公司要求双边贷款，因此联贷需求受到抑制，”一位驻香港的资深银行贷款人士说。

其他蓝筹公司在久别后重新进入贷款市场。亚洲富豪李嘉诚旗下的保健及美容产品零售商屈臣氏集团签下一笔95亿港元三年期贷款。由中电集团运营的香港最大发电厂--青山发电厂筹办了一笔43亿港元的五年期到期一次性偿还贷款。

2017年第二季贷款活动料将回升，因几笔大型贷款定在该季度结案。电子商务巨头及其关联公司蚂蚁金服筹办总计为80亿美元的贷款。

台湾第一季贷款规模也大幅下降，贷款金额骤降近54%至33.3亿美元，贷款交易为24笔，去年第一季贷款交易为45笔，金额为72.5亿美元。

阳春型贷款定价下降加上低利率，使得购并融资吸引了台湾本地银行的积极参与。

规模较大的联贷案包括环球晶圆贷款5.5亿美元，以支应其以6.83亿美元收购美国SunEdison Semiconductor的交易。

科技业并购的联贷交易获得良好回响，而台湾远传电信和摩根士丹利亚洲私募股权基金(MSPEA)则因监管和法律相关而放弃购买中嘉网路(CNS)后，他们用于支持该收购计划的468亿台币(15亿美元)贷款计划也被取消。

另一笔令人瞩目的贷款是房地产开发商三圆建设和龙麟建设的120.9亿台币五年期项目融资贷款。这也是第一季签署的规模最大台币贷款案。

该笔为台北市正义国宅都市更新案筹募资金的贷款交易，展现了台湾银行业者支持政府都更案的意愿。

中国信托商业银行企业融资部部门主管李静婷指出，整体而言，第一季的联贷案数量非常清淡，原因之一是部分顶级本地借款人宁愿选择双边贷款，而非银团贷款，因为那样它们对利率和费率可有较大的议价权。

和大中华区其他地方一样，台湾未来几个月的联贷也可能增加，因有数件大型交易预定将结案，包括全球最大晶片封测厂--日月光为拟议合并矽品的交易提供融资，而寻求最高达1,000亿台币的贷款。

中国信托的李静婷表示，鉴于经济有好转的迹象，下半年将有更多联贷案机会。(完)