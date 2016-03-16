特写：众多移民前往马其顿遭遣返 身心疲惫重回希腊营地

2016年3月15日，希腊Idomeni镇以西，难民和移民尝试穿过希腊和马其顿边界的河流进入马其顿未果。 REUTERS/Alexandros Avramidis

路透希腊IDOMENI镇3月15日（记者 Bushra Shakhshir） - Hassan Omar用了四个小时进入马其顿，陌生人推着他的轮椅穿过希腊边境泥泞的道路；但一天后他发现自己又回到了曾经离开的肮脏的移民营地。

他和周一离开希腊Idomeni镇附近营地去马其顿的众人一起遭到遣返。

“看到军队在那里我们很意外，”从伊拉克逃难的Omar说道，并讲述了一名男子如何背着他用了几个小时进行8公里的长途跋涉、翻山越岭。

“他们对我们很严厉。感觉像个死亡机器，不像人类，”他说道。

估计有1,500人周一离开营地，试图通过马其顿建起的铁丝网，最终到达德国或其他富裕的欧盟国家。

马其顿一名警官称，大多数人被马其顿安全部队扣留，并在周一晚间或夜间用卡车送回希腊。

这是西巴尔干半岛国家切断希腊通往德国移民之路的措施之一。

希腊当局称，无法确认移民被送回，因为与马其顿方面没有官方联络，但那些回到营地的人周二讲述了他们的遭遇。

来自叙利亚拉卡省的男子Abdo表示，马其顿当局将被扣留者分成25-50人一组，让他们上车并送出边境以外。

“他们让我们跑，然后我们就开始跑，”他说道。

当局预计，至少1.2万人被困在Idomeni营地，其中几千人是儿童。经过数日的大雨之后，营地的卫生条件恶化。一人被诊断出甲型肝炎后，对传染病扩散的担忧上升。

不清楚为什么周一会有那么多人前往边境，但希腊官员称在此之前Idomeni营地内散布的传单表明这是有计划的行动。

60岁的叙利亚老人Mohammad Kattan希望与塞尔维亚的家人团聚，他说前往边境花了六个小时。

“对于我这个岁数的人来说很难，”他说道。“我希望到达马其顿……那样就能继续前往下一个国家。”

他和600多名移民一同返回，这些人甚至都没能进入马其顿就被马其顿安全部队拦截。他情绪低落而且倍感疲倦。

他们周二穿过边境附近没过膝盖的冰冷河水返回，一些人赤着脚，也有人背着孩子和随身物品。

男人女人们围在河边的火堆旁烤干脚和衣服。一名头戴粉色头巾的女子在哭泣。有些人在土路上拉着他们的物品，拖着放到水果篮里的孩子。

叙利亚女子Nasreem称，她用塑料袋给孩子们遮风避雨，当抵达边境时以为她们终于不会再被风吹雨淋了。