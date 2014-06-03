苹果展示全新操作系统 HEALTHKIT成亮点功能

路透旧金山6月2日 - 美国苹果公司(AAPL.O)在全球开发者年度大会开始之际，展示了其全新的健康/家居智能应用。这届大会缺乏大的惊喜，不过人们冀望苹果公司能提供机会让人一窥该公司颇为神秘的研发中产品。

苹果执行长库克(Tim Cook)和软件工程部门总裁Craig Federighi向数千位开发者展示了近期推出的“Yosemite” Mac平台以及iOS8操作系统上的这些新功能。iOS8操作系统用于iPhone和iPad。

苹果股价下滑0.7%收报628.65美元。

投资者期待库克兑现承诺，拿出新的产品种类。上周互联网服务部门总裁Eddy Cue表示，苹果研发中的产品系列是他在逾20年来看到的最好的。

“Healthkit功能在未来最具潜力，”德国一家咨询公司Newscope的主管Nils Kassube称。“我们当中对健康感兴趣的人需要一个分享信息的平台。”

周一，苹果高管们谈到了“Healthkit”。该产品将整合血压、体重等数据，目前iPhone和iPad上有越来越多的健康软件都可以收集这些数据。苹果还宣布了一款名叫“Health”的软件，它将是iOS8的组件之一。

苹果并未对其他功能进行详细描述。此前，三星电子 005930.KS 也推出了自己的移动健康数据产品。

Federighi还描述了“Homekit”，这一功能可帮助苹果设备控制灯光到温度等家电。

**讨好开发者**

在科技行业，苹果拥有最忠诚的软件开发群体，注册开发者超过900万人。每年，苹果及其对手谷歌 GOOG.O 都会向成千上万潜在开发者展示最新的软件功能强化。谷歌的Android移动设备在全球销售智能手机中约占五分之四。

据苹果介绍，Yosemite系统将附带一个更加完善的互联网存储应用，类似于Box或Dropbox服务；用户可以在其Mac电脑上接听iPhone上的来电；而且苹果设备可以不断互相同步，这样用户可以在离开iPhone的情况下使用Mac代替。

虽然苹果几乎没有推出尖端的消费者设备或功能，但分析师认为其今年重点在于向开发者提供工具，比如一种叫Swift的新编程语言。据苹果说该语言效率更高。

“对于苹果，这些开发者有点像是成败的关键，”Forrester分析师Frank Gillett表示，“你的系统类别不断增加，就需要开发者和内容创作者来为苹果制作伟大的产品。”(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。