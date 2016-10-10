特写：香港引爆亚洲杠杆收购融资市场

路透香港10月10日 - 对于亚洲杠杆融资银行家来说，他们在一年中的大多数时间都为没有交易发愁，如今却突然要为香港同时出现的两笔大规模杠杆收购融资交易挑花了眼。九龙仓出售电讯业务以及东亚银行出售股份过户登记业务卓佳，这两笔交易料共涉及约90亿港元(11.7亿美元)融资。

这两笔杠杆收购融资还包括夹层融资，在亚洲来讲很罕见，显示出私募股权基金发起人在寻找投资机会的同时，也正利用低利率和流动性充足的优势。

“香港出现两笔杠杆收购，对亚洲杠杆融资市场来说是个可喜的发展，”汇丰控股亚太杠杆和并购融资主管Lyndon Hsu表示，“澳洲、香港和新加坡等传统市场今年交易量适中，2015年和2016年中国也没有太大的杠杆收购交易。”

TPG资本和MBK Partners LP等私募股权公司组成的财团，赢得了对九龙仓电讯的竞标，出价为95亿港元。九龙仓电讯是香港第二大商业固网营运商。

渣打银行以及台湾四家银行--国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行和台北富邦银行--已经承贷48.5亿港元五年期优先贷款，为这笔杠杆收购提供支持。

同时，私募股权公司Permira将以64.7亿港元收购东亚银行旗下股份过户登记业务卓佳(Tricor)。国泰世华银行、中国信托商业银行、高盛、汇丰控股、三井住友银行和台北富邦银行等额承贷28亿港元优先贷款，支持这笔收购交易。

这些交易为缺少交易量的杠杆融资银行家提供了喘息之机。

2016年前九个月，(除日本以外)亚洲地区杠杆收购、管理层收购及股息资本重组的银团贷款规模为91.5亿美元，相关交易为13宗。这几乎与2015年全年的104.4亿美元看齐，远远超过2014年的33.5亿美元。不过，今年的银团贷款主要受到两宗交易的推动，分别是3月中国医疗设备制造商--迈瑞医疗国际有限公司33亿美元管理层收购和安全软件公司奇虎360的93亿美元私有化收购，前者涉及20.5亿美元定期贷款，后者涉及30亿美元等值七年期贷款。

外国银行被这两宗交易拒之门外，这是过去几年出现的一个趋势，尤其是与在美上市中资企业相关的并购交易。上次外资银行在中资企业杠杆收购融资中承担主要角色是在线游戏开发商--巨人网络8.5亿美元的贷款交易，该交易是在2014年完成的。

**夹层融资**

这两宗香港杠杆收购融资包含次级债。私募公司Partners Group为卓佳的杠杆收购提供7,500万美元夹层融资，而九龙仓电讯的并购含有上限为1.05亿美元的次级债。

夹层债部分有助于两宗杠杆收购的发起方提高杠杆倍数。九龙仓收购案的杠杆比率为未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的6.5倍左右(不含4.05亿港元循环贷款)。卓佳交易的杠杆比率为EBITDA的7.07倍左右(不包括3.9亿港元资本支出基金和2亿港元循环贷款)。

鉴于亚洲地区对于银行市场的依赖，夹层债在该地区的杠杆收购中不常见。与欧洲和美国的相关交易相比，机构投资者在亚洲很少有这样的机会。在欧美市场，企业贷款债权证券化受益证券(CLO)基金通常投资二级或垃圾债，并为银行债务提供替代选择。

银行人士称，九龙仓和卓佳都享有稳定的现金流，未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)高达25-30%，为较高的收购和杠杆倍数留出余地。

以欧美标准衡量，这两宗杠杠收购中次级债务的比例较小，但在亚洲以银行主导的市场中仍显突出。(除日本外)亚洲市场最大的夹层债融资是在两年前签署，当时凯雷集团以19.3亿美元收购ADT Korea，融资1.345万亿韩元(当时约合13亿美元)，整体杠杆比率为7.47倍，其中次级债占3,600亿韩元。当时韩国机构投资者对其中的夹层债部分几乎照单全收，融资期限61个月，回报率为两位数。

去年5月，ADT Caps完成规模1.5万亿韩元的五年期再融资，其中包括1,500亿韩元的夹层债融资。韩国银行业者和金融机构包下了整笔融资，突显国内市场的充裕流动性。

9月时，在对英国零售商乐购(Tesco)韩国部门Homeplus Co Ltd的杠杆收购案中，若凯雷胜出，则将成为又一宗大型夹层债融资。但安博凯赢得最终胜出，从国内银行业者处筹得4.3万亿韩元全优先债融资，来为这宗2008年全球金融危机以来亚洲最大规模的杠杆收购案提供资金。(完)