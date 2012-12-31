特写：日本及并购活跃支撑2012年亚太贷款市场

资料图片：拍摄于日本东京的人民币和日元现钞。 REUTERS/Issei Kato

* 日本企业借贷金额创纪录

* 购并贷款规模攀抵新高

* 2013年购并活动将持续畅旺

路透香港12月28日 - 亚洲最大贷款市场--日本在2012年的借款金额超过了亚洲其他地区的总和,抵销了亚太市场放贷萎缩的情况.由于欧元区深陷债务危机,亚洲企业趁势积极进行海外并购,使得并购案融资规模创下2007年以来最高水平,支撑了日本及亚太地区的放贷规模.

2012年日本企业借贷金额达3,240亿美元,较2011年高出13%,受惠于并购融资规模达306亿美元的支撑.日本顶尖企业利用国内银行低廉的借贷成本,以及日本国际协力银行(JBIC)现行1万亿日圆计划,积极并购海外公司,公用事业企业在日本震灾后亦贷款以支撑其财务状况.

尽管亚太地区企业的并购贷款规模达到284亿美元,但亚太地区(除日本外)3,080亿美元的放贷规模,较2011年少了10%,主因借款方偏好较低廉的债券和双边贷款.

日本及亚太地区的并购案总计达590亿美元,占整体市场的10%.2012年当中,规模高达数十亿美元的并购贷款案包括:ING亚洲保险资产的50亿美元并购案、泰国酿酒(Thai Beverage)的27亿美元并购星狮集团(F&N)股权案.

在2013年仍有许多并购案等着进行银团联贷的情况下,银行人士预计2013年并购活动仍将高企.

"已经有贷款案在进行当中,包括股权私有化和在美国下市的案子,"花旗集团资本市场部董事总经理吴建华说."另外,我们也接到企业向国外并购的相关询问."

2013年并购活动持续强劲,可能在香港、新加坡等主要市场将整体放贷规模推至新高水准.

"2013年可望超过2011年创下的纪录高位,"澳新银行(澳盛银行,ANZ)全球联贷主管John Corrin表示.

亚太联贷减少10%,缘于2012年初出现的萎缩,因银行进行去杠杆化操作,希望提高贷款定价以因应融资成本的上升.2012年只完成了1,024件贷款案,少于2011年的1,081件,因许多公司选择债券再融资.

"在过去,得益于人际网络和交叉销售机会,贷款的定价通常要比债券来得低,"吴建华表示."在危机之后,融资成本升高,且银行要满足巴塞尔III规定的要求,因此贷款的定价变得高过债券."

2012年亚太总贷款中有约半数属于再融资,达1,520亿美元.如果几家绩优股公司没有选择在债市融资的话,这一数字还会更高.

"绝大部分的贷款通常都是用于再融资或企业新增资本支出",汇丰管理总监暨联贷主管Phil Lipton表示."然在2012年,由于年初市场情况充满不确定性,贷款定价较高,使得借款人都推迟新的投资.

在接近2012年底时亚太贷款市场紧张情况得以缓解,因欧债危机有望解决.亚洲企业目光再度看向再融资及新增贷款,因贷款定价较有吸引力且流动性改善吸引借款人从债市转而重回贷款市场.

**中国和日本贷款逆势增长**

除了日本以外,亚太最大地区--东北亚的借贷亦增长,受中国贷款额倍增所支撑,抵销了东南亚地区借贷下滑的影响.日本和中国贷款市场的贷款在2012年刷新纪录高点.

东北亚的借贷增加了12%至1,467亿美元,2011年时为1,308亿美元;2012年东南亚企业的借款则减少了19%,从2011年的650亿美元降至526亿美元.

日本放贷量达到创纪录的3,240亿美元,冠居全区,但中国贷款规模持续攀升,2012年达到587亿美元,较2011年280亿美元规模高逾一倍.

中国政府今年稍早时宣布放宽贷款限额,鼓励更多企业在本地贷款.央行今年将贷款利率下限调整到较中国人民银行基准利率下浮30%后,本地贷款定价魅力即上升.

除日本以外,澳洲通常是亚太地区最为活跃的贷款市场之一,2012年贷款案总额较去年同期下降了25%至800亿美元.

亚太地区另一主要市场香港的贷款案总额持平于436亿美元,略低于去年的464亿美元.新加坡放贷总量从408亿美元下跌19%至330亿美元.

印度贷款总额亦大幅降低28%,从去年的240亿美元直落到173亿美元,因印度国内生产总值(GDP)成长率下降和企业降低资本支出要求.

**杠杆收购(LBO)**

亚洲地区杠杆贷款市场有所发展,发生了几笔优质公司收购案.例如2012年完成的分众传媒35亿美元私有化交易,它也将成为2013年首个向银团发布的杠杆收购贷款案.随后预计也将有其他一些中国企业的收并购交易跟进.

"可以预见的是将有更多的私有化交易发生,因为企业可以借助证券价格较低时将公司收为私有或是买入其他资产."星展银行企业机构银行集团董事总经理梅彦长称.

银行业人士亦预计,属于景气循环行业的船运、煤和钢铁业将在2013年初产生融资需求,特别是项目融资.

澳洲Ichythys项目融资是规模最大的项目融资交易,并且也是最大的液化天然气项目融资案.这笔200亿美元的交易得到了来自全球24家商业银行和八家出口信用机构的支持.

"Ichythys交易反映出一个现实,即项目和基础建设融资在亚洲地区是关键.预计我们将继续看到来自这些行业的交易."东方汇理银行亚太区环球银团贷款董事总经理及主管苏阿图称.

**2013年前景好坏参半**

包括中国民生银行和上海浦东发展银行在内的数家中国新兴银行,已经在香港设立分支机构,并开始买入贷款.

债券市场2013年上半年料将保持活跃,但在较为平静的2012年过去后,银行将更积极展开竞争以赢得债市业务,并将会提供更具灵活性的贷款产品.

"资金相当充裕...2013年看起来利好市场,"澳新银行的Corrin说.

围绕流动性的乐观情绪受到谨慎态度的压制,因为金融危机的余波继续在该地区造成影响.经济放缓是面临的最大问题,地区性银行对风险保持警惕.

"经济减缓或将导致不良贷款增加,银行可能会收紧边际信用,"梅彦长称.

梅彦长说,亚洲银行业者资本金充足,有获得流动性的渠道,但更加清楚市场及信贷的波动性.巴塞尔协议III即将从2013年开始推行,这也可能增加资金成本,最终推高贷款定价.

定价压力料在短期内继续存在.贷款价格在2012年初触顶,但下半年开始收紧,因银行业者竞争激烈.

"甚至在市场相对自律的澳洲,一些评级较高企业的四年或五年期银团贷款能够敲定不足200个基点的价码,"花旗集团资本市场部董事总经理吴建华说.

北亚地区贷款价码从逾250个基点压缩至不足200个基点.然而,东南亚地区贷款价格处于数年高点,因这些国家成长放缓,面临主权评等遭降级的风险.

本地银行流动性在稳定贷款定价方面一直发挥关键作用,平衡流动性带来的下行压力与监管造成的上行压力.贷款定价2013年将继续主导活跃程度.(完)

(编译 李婷仪/戴素萍/洪曦/王兴亚;审校 龚芳/郑茵/沈以文)

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