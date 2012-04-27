特写：联想发布“绿动机” 中国版微软Xbox？

* 绿动机:中国版Xbox Kinect?

* 微软Xbox尚无合法渠道进入中国

* 联合绿动冀望明年初赢利,拟继续融资

作者 黄运涛

路透北京4月27日电---在北京三环外一家影院里,数百名隐于黑暗中的观众正在观赏一场"侠客大战怪兽"的好戏:一位身穿便装的男子在舞台一角对着空气卖力地挥拳出腿,他的身形投影在背後硕大的屏幕上,当挥舞着狼牙棒的巨兽终於被击倒,轰然倒在断桥边时,观众席响起一片掌声.

这不是某部电影的首映式或者片花,而是本周三下午联想控股成员企业--联合绿动科技有限公司发布其在线3D多媒体运动机CT510的演示现场,简称"绿动机".

"人们在客厅里通常中做两件事:看和玩.网络化的、多媒体的、全身动作交互的应用,必将引领家庭客厅娱乐进入新时代."联合绿动总裁罗争表示.

这款"绿动机"被一些玩家称为"中国版Xbox Kinect",定位於为中高端家庭用户提供3D运动健身游戏和动作休闲游戏体验.

联合绿动是继微软(MSFT.O)之後,全球第二家提供此类游戏机的公司.不过,绿动的竞争对手不只微软,提供类似游戏体验的还有日本的索尼(6758.T)和任天堂7974.OS等.

与传统游戏机相比,体感游戏机最大的区别就是不需要遥控器、手柄或者佩戴任何辅助控制设备,凭借人机3D全身动作识别及交互技术,用户可以通过身体、手势全程操控导航界面、健身运动等.

两年前,联想看到了客厅游戏及三网融合的潜力,着手研发和推进该款产品.联合绿动由联想集团(0992.HK)及其母公司联想控股和联想投资三家合资创建,主营业务是家用游戏机和娱乐产品,其前身是联想集团idea全球软件与外设事业部的新兴产品项目,罗争此前在联想工作了20多年.

首批"绿动机"将於4月29日在北京等11个城市的大商场、高档超市和电器连锁店等渠道开售,电子商务网站亚马逊(AMZN.O)(中国)将同步进行网上销售,建议零售价3,799元人民币.

去年3月,微软Xbox的体感外设Kinect凭借发布後首两个月800万台的销量,被评为有史以来销售最快的电子消费产品,这个数字超过了苹果公司(AAPL.O)iPhone和iPad发布後的同期销量.

**冀望明年初赢利,拟继续融资**

近年推出的游戏机越来越不像传统意义上的游戏机,而像是某种休闲健身的"器材".尽管绿动机具有不少游戏的功能,但该公司将这款产品定义为"运动机",而回避了"游戏机"的称呼.

一个玄机或许在於,此前中国国务院的一份文件明确规定:"任何企业、个人不得再从事面向国内的电子游戏设备及其零、附件的生产、销售活动."

罗争在接受采访时称:"目前我们没有受到什麽政策上的制约,因为绿动机主要满足家庭用户的运动健康和休闲娱乐需求,而专业的游戏很少,还算不上游戏机."

但他亦坦承,如果有一天政策放宽,海外同业进入中国,微软Xbox Kinect将是与绿动机在技术、功能和定位上最接近的产品.

受中国现有政策的限制,目前微软Xbox系列及任天堂的Wii游戏机产品均没有正式在中国内地出售.不过,中国游戏玩家可以在水货市场买到Xbox,淘宝网也有一些店家在线销售,价格约在2,000元以上.

一位来自某门户网站游戏频道的记者在现场抱怨,绿动机的定价太高了,这笔预算都可以买一台Xbox,再加一台PSP游戏机.

"你们公布的3,799元的定价真的让我大吃一惊."他直言不讳.

罗争则对此回应称,绿动机的硬件成本很高,使得它的定价没办法压到2,000元以下."况且,绿动机内置了8款游戏和10款应用程序,这也增加了产品的附加值."

联合绿动在线业务总监张志明在展示产品时表示,绿动机除具备运动及休闲功能外,还内置了在线K歌、家庭相册、少儿教育、高清影院和在线阅读等功能.

罗争为公司定下了"数十万台"的销售目标,并期望在截至明年3月底的财年实现盈利.

该公司目前约200名员工,此前已完成两轮融资,但没有透露具体金融.罗争说,未来可能还将需要另外两轮融资,主要用於加大产品的研发投入.

联合绿动还未打算将这款产品卖到海外市场.

"只有等到这款产品在国内的销售超过100万台之後,我们才会考虑启动海外市场."罗争说.(完)

--审校 丁淑琴

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