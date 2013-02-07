离岸人民币贷款需求开始涌向台湾

路透香港2月7日 - 台湾人民币贷款市场正在积聚动能,1月份至少完成三笔以人民币计价的贷款,而且还有更多笔交易正在排队.台湾银行业者周三也开始承办人民币存款业务.

借款人方面,由台塑集团持有部分股权的福建福欣特殊钢正在寻求相当于2亿美元的银团贷款,其中包含4亿元人民币的部分.同时,远东仪化石化(扬州)首笔融资案3.50亿美元,预料会有相当于1.40亿美元的人民币部分.

"我们预期可以见到更多的人民币贷款案,"台湾一家银行的贷款业务高层人士说.他表示,台湾银行业者从本月开始经营人民币存款业务,银行很快就会面临压力,需为急速增加的人民币流动性找寻渠道.

根据台湾央行发布的新闻稿,目前为止,台湾已有46家银行业者与中国银行台北分行开设清算帐户,并在周三展开人民币业务.根据熟知情况的消息人士说,这46家业者包括45家台湾银行和一家外商银行.

台湾银行业透过其国际金融业务分行(OBU)承作人民币存款及放贷已有一段时间了.根据台湾央行外汇局行务委员宋秋来的资料,截至2012年11月止,台湾银行业OBU的人民币存款为214.9亿元人民币.2011年12月底时仅为56.3亿元人民币.

但以香港点心债市场发展缓慢的先例来看,大多数银行人士认为台湾人民币贷款市场将逐渐成长,但不会出现爆炸性的增加.

汤森路透LPC数据显示,自2010年12月第一笔交易以来,香港市场完成了不到10笔点心贷款,其中人民币计价部分总计约为46亿元.香港金管局数据显示,截至2012年末人民币客户存款为6,030亿元.

部分银行人士暗示,离岸人民币放款速度减慢可能是因为此类借款需求清淡.企业通常喜欢借入汇率疲软的货币,而非预计近期会升值的强势货币.

但乐观人士认为,台湾银行业愿意而且能够给出比大陆同行更低的利率,可能会吸引到借款人.

"我预计会有这么一段时期,台湾的银行握有大量人民币流动性,只要不亏钱就愿意以更低的利率放贷."台北一名银团贷款主管表示.

实际上,上月在台湾签署的三笔离岸人民币贷款利率都低于5.6%的中国人民银行六个月贷款基准利率.

远东化聚工业股份有限公司的1.42亿美元等值三年期俱乐部贷款,利率是较中国银行(香港),交通银行,汇丰银行和渣打银行的离岸人民币香港同业拆息(Hibor)均值加码145个基点.Bridge(BVI)的8,700万美元等值三年期定期贷款利率,是在中银香港、汇丰和渣打银行的离岸人民币Hibor均值加码180个基点,与固定利率410个基点之间采用更高的一个.仲利国际租赁1.5亿元三年期贷款的离岸部分,利率是中银香港、汇丰和渣打银行三个月期离岸人民币Hibor均值加码160个基点,境内贷款部分的利率是中国人民银行基准利率的110%.

周三中银香港、汇丰和渣打银行三个月期离岸人民币Hibor均值为2.68%,六个月期的报价是2.78%.(完)

(编译 李婷仪/程琳; 审校 高琦)

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