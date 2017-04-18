特写：中国决策层强调“一带一路”计划蕴含债务风险

2016年1月18日，中国香港，亚洲金融论坛上展示的“一带一路”示意图。 REUTERS/Bobby Yip

路透4月18日 - 中国决策层正在商讨应如何降低为“一带一路”倡议提供资金的银行所面临的风险，这凸显出当局对这一宏大计划对中国银行业的影响十分关切。

中国银监会在3月中发布一份大陆银行业者在一带一路地区扩展业务的合作概览，指出新市场带来的风险。

“‘一带一路’沿线的不少国家和地区经济基础较为薄弱，地缘政治关系错综复杂，因此中资银行海外经营也面临着风险和挑战，”证监会称。“我会将继续认真落实国家‘一带一路’倡议，积极主动指导中资银行做好相关风险防控工作。”

这份合作概览令人更加担心，中国雄心勃勃的“一带一路”基础设施倡议将把该国银行业者置于未知的风险当中，而此时银行业本已在忙于应对国内不良资产攀升的问题。

国际评级机构惠誉在1月时质疑，中国银行业者能否“比国际商业银行和多边贷款机构更好识别有利可图的项目和管控风险，”并指出中资银行在国内并无有效分配资源的经验，特别是在基建项目方面。

银监会的合作概览采纳了中国大型商业银行一位专业人士对于一带一路沿线国家的银行和监管机构分担融资负担方面的建议。

中国工商银行副行长、全国政协委员张红力在3月两会期间以个人议案形式提交了关于建立一带一路银行间合作机制的建议。

张红力建议，由两到三家中资银行牵头，挑选沿线国家有一定实力的商业银行，通过合作委员会、联席会议等形式，加强项目信息共享、提高可联合营销的贷款规模。

他还呼吁中外监管者交换政策和金融信息，从而帮助银行更好地开展跨境业务。张红力指出，银行的“桥梁”作用还远未充分发挥，一带一路沿线大部分国家信贷投放占国内生产总值(GDP)的比重平均为130%，低于170%的全球均值。

张红力在建议中称，重要基础设施项目通常需要数以十亿计的投资，耗时可长达逾十年。它们还需要多方或多个国家的参与。一带一路沿线国家的银行在资金规模和其它服务方面都无法满足这一需求。

该计划还建议将联贷和资产交易的文本标准化，并建立一个被所有一带一路参与国家都认可的信用评级模型。

**国际银行业者谨慎以待**

一带一路计划首倡于2013年，涵盖贸易、金融和基础设施投资，旨在重新兴起古代丝绸商路的繁荣并开发海上网络。这个庞大的计划覆盖了亚洲和欧洲的逾60个国家，这些国家和地区的总体经济产值占到世界GDP总量的30%，影响到世界总人口的60%。

中国政府已经公布的一带一路项目的总融资额超过9,000亿美元，中国的政策性银行和商业银行预计将提供其中的大部分融资。迄今为止，国际银行业者尚未从中见到明显商机。

一家国际银行驻香港的银行家说：“对我们而言，（一带一路国家）的许多贷款的期限都过长了，而且一些国家的主权评级并不够强劲，我们也不会对他们放贷。”

不过，一些国际银行业者表示，随着中国沿着一带一路建立起经济和贸易合作区，预计可从贸易和商品领域获得利益。

根据一位高级贷款经理称，渣打银行已经在巴基斯坦发放一带一路项目贷款。中巴经济走廊在巴基斯坦境内的能源和基础设施项目规模在去年11月增至550亿美元，高于2015年宣布的460亿美元。

“交叉基建项目中存在外币、利率和信贷风险，此类项目通常需要数年才能完成，而且需要持续且大量融资，”渣打(中国)全球银行主管Henry Zhang称。“还存在运营风险，尤其是由于对项目所在国的独特社会、政治、法律环境和文化的了解不足。”

**中资牵头推动**

工行2016年对一带一路(OBOR)国家(不含中国)的贷款增长35.8%，达到235亿美元。中行2016年在一带一路地区发放307亿美元新贷款，对该地区的贷款总额接近600亿美元。

根据普华永道2月的一份报告，2016年中国和一带一路国家宣布的全新基建项目增长2.1%，涉及金额达到4,013亿美元。

惠誉今年早些时候警告称，中资银行的风险依然较高，原因是一带一路计划具有高度政治性，使得项目回报是否足以填补对债权方的还款并不确定。

渣打的Henry Zhang称，为了降低风险，银行可获得信用保险，并与公共及民间投资者合作，让融资渠道多元化。

根据中国信保(Sinosure)网站的一份报告，中国信保2016年为面向一带一路国家价值1,133亿美元的出口和投资提供了信用保险。

这些问题将在5月中旬的一带一路峰会上得到讨论，预计将引起参与国和潜在国家政治领导人的关注。(完)