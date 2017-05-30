特写：人民币贷款面临的威胁正在与日俱增

路透5月30日 - 银行间贷款利率飙升已成为中国联贷市场的障碍，有意愿的贷款人被拒之门外，借款人则面临较高的利息成本。

三个月期和六个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor)上周四触及两年高点，分别达到4.5338%和4.4368%，自年初以来累计上升逾100个基点。

中国监管机构去年末开始回笼流动性，旨在为疯狂的信贷增长降温，自此之后国内市场短期贷款成本激升。

但官方贷款基准利率自2015年10月以来一直维持不变，意味着上海银行间同业拆放利率的跳升导致贷款人的回报大幅缩水。中国人民银行一年以内(含一年)贷款基准利率为4.35%，一至五年贷款基准利率为4.75%。

人民币计价联贷的投资人群体因此正在缩小，尤其是涉及外资银行的投资人群体，因其依赖于银行间市场进行人民币融资。

银行家表示，定价较低的人民币贷款面临银团筹组失败的风险。

“低于100%中国人民银行利率的交易现在肯定难以完成了，”某大型外资银行驻上海的银行家表示。

目前市场上总额85亿元人民币(12.4亿美元)的这些交易中，有两宗交易的最高综合收益为相应中国人民银行利率的95%。这两笔交易分别是对中航国际租赁有限公司规模4亿元人民币的三年期定期贷款，以及对江西省高速公路投资集团有限责任公司的3亿元人民币一年期贷款便利。

中国的人民币贷款利率与官方指标利率挂钩，一般而言在中国人民银行利率的90%-110%之间。对贷款定价区间的监管限制已于2013年7月取消，因此安排行可上调定价，以反映上海银行间同业拆放利率(Shibor)的上升。

“最近我们已收到其他中资银行的反馈，表明综合定价需要在中国人民银行利率的120%或更高，”某驻香港银行家表示，该银行家正在处理一宗在岸人民币计价交易。

目前的九宗银团贷款交易中，最高的利率是中国人民银行利率的120%，是对天山铝业有限公司的8亿元人民币两年期贷款。

最大的一宗是对汽车经销商中国广汇汽车服务股份公司的20亿元人民币贷款便利，此项贷款是2月初进入银团阶段的。该贷款案最高综合收益为中国人民银行利率的110%，贷款利率为指标利率的102%。

子公司宝信汽车集团的一笔3亿美元境外贷款当时同时启动，现已经完成并筹得7.634亿美元，有22家银行参与，初始牵头行兼簿记行是渣打银行。

**前景黯淡**

上海银行间同业拆放利率(Shibor)上升趋势没有逆转迹象。摩根士丹利上周预测，中国的银行间利率未来数月可能进一步上升40-50个基点。

流动性趋紧，将导致贷款安排行给融资交易进行定价变得更加困难，因为在中国联贷过程通常需要两个月或者更长时间。相比之下，双边贷款可以在较短的时间内实施，使得银行可以根据当前利率水准更准确地估算融资成本。

“我现在与部分客户之间做双边贷款，尽管我们可能在定价和其它条款方面失去一些议价能力，”另一位常驻上海的银行人士表示。

中国银行业者可以获得便宜的存款，对于银行间融资的依赖性较低，但Shibor上升对其仍有影响。

中国一家大银行驻广州的人士表示，“我们给大型国企的贷款利率自4月以来已经升到了中国人民银行的基准利率水平，而在2月和3月的时候，我们还可以较基准利率提供10%的折扣。”(完)