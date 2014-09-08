特写：杠杆收购盛大游戏 没有外资参与的游戏

路透9月8日 - 随着收购中国盛大游戏发起人退出收购财团，那些原本寄望亚洲杠杆收购会升温的行业人士则被浇了一盆凉水。事态的发展已经扼杀了外资银行提供融资的机会，且可能变成一场中国关起门来自己玩的游戏。

仅仅几周之前，八家银行还在筹划提供7.5-8.5亿美元的贷款，用来支持杠杆收购中国盛大游戏。其中五家银行是外资，几家银行花费了大量的时间和精力与收购发起人协商。

而最初的发起人撤出股权收购盛大游戏的财团后，这些努力都付之一炬。上周春华资本(Primavera)、凯雷集团、FountainVest Partners和美国上市的完美世界撤出该交易没有给出任何理由。盛大游戏控股股东--盛大互动娱乐没有撤出。

取代他们既没有收购交易的履历，跨国银行对他们也提不起什么兴趣。东方证券和海通证券的关联公司和一家中国羊绒制造商出现在新的财团中。

东方金融控股公司(香港)将持有盛大游戏23%的股权，而海通的关联公司上海并购股权投资基金(Shanghai Buyout Fund LP)将持股20%，宁夏中银绒业国际集团有限公司持股15%。

收购仍会进行，但是债务融资规模会调整。观察家认为中国银行、中国民生银行和工银国际是贷款团中仍会感兴趣的银行。

**福兮祸兮？**

对于外资银行，这标志着进展缓慢的收购画上句号，这看似坏事但很可能是好事。1月时这桩收购案浮出水面，盛大互动和春华资本提出以每美国存托股份(ADS)6.9美元的价格收购盛大游戏余下的23.8%股份。

随着潜在承销商准备好提供贷款，财团也进一步扩大，每当新成员加入，都给出资方的最终持股分配增加了更多不确定性。

在杠杆收购(LBO)中，出资方的身份与角色是影响举债条件和银团成功组建最重要的因素之一。这在中国两桩大规模知名收购交易中就体现得淋漓尽致：广告公司分众传媒去年3月的15.25亿美元LBO贷款案，以及巨人网络今年6月的8.5亿美元LBO融资案。

分众传媒的融资案获18家银行参贷，收购出资方包括凯雷、FountainVest、Citic Capital Partners和中国复星国际，以及分众传媒董事长江南春。尽管鼎晖投资(CDH Investments)最后一刻退出，但该融资案仍获成功。

巨人网络的LBO贷款也顺利展开，15家银行参贷，出资方包括Baring Private Equity Asia、弘毅投资以及巨人网络董事长史玉柱。

在盛大的收购案中，随着宣布收购后财团成员不断变化，董事长、总裁兼执行长陈天桥的角色也充满不确定性。

**波折不断**

盛大游戏的竞争对手--完美世界，先是在4月末出资约1亿美元，持股5.649%。观察家表示，这是由凯雷牵线安排而成的，而凯雷在5月中加入私有化交易财团。而在完美世界加入的一周后，方源资本也加入。

在完美世界加入后，据称盛大董事长陈天桥计划退出财团，引发外界猜测在收购完成后，完美世界将控制盛大游戏。

不过在6月陈天桥决定重新加入，作为盛大最大单一股东，预计他将持股35-50%，而完美世界将降至少数股股东。春华资本将持股20%，在投资金主当中持股最大。

尽管持股比例发生变化，但当时仍预计在7月会敲定协议条款，并在8月底或9月初发起银团贷款。

如果私有化交易的财团没有变化，也发起了银团贷款，这将会考验银行对于又一宗中国网络游戏业联贷的胃口。很少人乐观认为盛大游戏获得的银行回应能够像巨人网络有化融资案那样热烈。

另外盛大融资案进入市场的准备时间拉得很长，可能也增加了阻碍。在台湾监管机构设限后，台湾银行业者近几个月已减少了中国信贷敞口。台湾银行业者被认为是亚洲银团贷款市场的重要资金来源。(完)

(编译 田建华/朱晓军; 审校 张明钧/蔡美珍)

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