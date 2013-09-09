特写：新款智能手机主打时尚牌

2013年8月1日，在纽约召开的产品发布会上，摩托罗拉展示不同颜色的Moto X新机型。 REUTERS/Lucas Jackson

路透旧金山9月8日 - 鲜艳色彩、特殊触感、以及个人化等特色，即将出现在你身边的智能手机。面对市场群雄争霸，各家手机大厂纷纷将重点转向时尚路线，以刺激买气。

随着手机产业日益成熟，愈来愈难达到重大技术创新，苹果(AAPL.O)与谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉等厂商都企图从时尚层面抢分。

自2007年第一部触控面板iPhone问世以来，手机的软件功能变得愈来愈容易仿效，手机速度、重量、面板尺寸、解析度的不断提升已成惯例。山寨机的爆炸式成长，已经打击业者利润，苹果及三星电子(005930.KS)的市占率遭到瓜分。

发动色彩攻势的时机宣告到来。

苹果已邀请媒体出席周二的新品发表会，预料新款iPhone的颜色选择将大幅增加，甚至可能提供金色款。

摩托罗拉企图以Moto X重出江湖，最大卖点之一是定制化颜色，而且不久之后还会有刻字，以及木制等特殊机壳材质。

设计顾问公司Ammunition创始人及前苹果工业设计主管Robert Brunner表示，公司在产品独特性下降时惯用个性化战术。

“随着某个事物成为生活方式的一部分并开始商品化，人们转向更加表面的设计元素，以示区分或吸引更多人，”Brunner称。他的客户包括亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)、戴尔(Dell Inc.)DELL.O以及耐克公司(NKE.N)。

“色彩就是经典元素。如果你在正确的时间行动，每次都能给销售带来大幅增长。”

今年关于新款iPhone的大多猜测都集中在颜色和材料方面，与前几年用户非常期待突破性功能有很大不同。

**个性化是关键**

消费电子产业的兴衰取决于创新，而在常被谈及的指纹识别、全息显示或柔性显示等新技术成为现实之前，审美诉求至多只是权宜之计。

据国际数据公司(IDC)资料，智能手机第二季出货量增长52%。但是，从阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA到中国华为，所有公司都在生产外观相似、基于谷歌Android软件的手机，这个市场正变得越来越拥挤。

研究公司Gartner分析师Carolina Milanesi称，消费者面对着全都使用类似软件和功能的“黑白长方块”手机海洋，“因此你需要在商店里立马吸引人的注意力，而这就需要时尚和款式”。

即将由微软(MSFT.O)接手的诺基亚手机事业，是最早尝试打彩色牌的手机大厂。诺基亚的Lumia手机有蓝、红、黄等多种颜色款式，协助第二季出货成长76%，超越整体市场成长速度。

“我们一向认为科技是非常个人、非常个别性，”Jawbone公司首席创意官Yves Behar指出。Behar曾设计多项畅销的客制化设备，包括Up手环及Jambox无线扬声器。“我们客户之中希望客制化Jambox的人，多过不想客制化的。”

但要作出更时尚的手机，会增加生产成本，库存管理及需求预测也变得更困难。此外，每个地区的品味喜好各不相同。因此，想要在时尚特色之战胜出，必须在新的供应链及生产技术方面拥有绝佳掌控。

“如果你企图事前预测确切数字，绝对只会造成库存过多或库存过低，”Behar警告称。

**下单后生产**

2010年时，苹果被迫两度延后推出白色版iPhone 4手机，理由是生产问题。苹果没有说明细节，但外界传出各种臆测，从色准问题到背光问题皆有。

不久之前，摩托罗拉延后推出先前承诺的Moto X个人化刻字服务，而消费者可以选择特殊木制机壳的机会，要等到今年稍晚才能实现。

为了协助客制物流，摩托罗拉目前与达拉斯附近的FlextronicsInternational Ltd (FLEX.O)代工厂合作，能够在六天之内完成客制化手机及出货。公司的长期目标是四天完成。

麻省理工学院教授David Simchi-Levi说，这类客制化就需要一套完全不同的供应链体系。

曾为戴尔电脑担任顾问的David Simchi-Levi说，比起最低成本元件的优化，下单后生产(build-to-order，BTO)的模式需要侧重速度。

Simchi-Levi说，如果实施得当，BTO模式的获利空间更大，且可灵活因应需求--跟维持成品库存比起来，维持元件储备的成本和风险都会更低。

分析师已表示，摩托罗拉新获利策略的效应尚不明显。该公司供应链及营运部门高级总裁 Mark Randall说，摩托罗拉明白BTO模式并非易事，但深信这是当今市场的正确方向。

“这是我们自己决定的方向，参考了一些市场研究，也依赖了自身的直觉。我们认为，手机脱离非黑即白的时候已经到了。”

**试验与考验**

1990年代时，手机制造商是靠美感来独树一帜。它们竞相推出滑盖式、折叠式和直板手机，希望能像摩托罗拉刀锋美型机Razr一样热门。

有人把手机演进史拿来和手表相比。手表所依赖的石英震动技术有50年历史，而机械式技术已有百年之久。手表就是一个取决于时尚的行业的缩影。

专门从事消费电子产品设计的顾问Gregor Berkowitz称，“手机生产企业借鉴一些手表供应商的作法，使手机获得奢侈手表那样的外表和质量感觉。”

分析师称，全球最大手表生产企业之一的瑞士斯沃琪(Swatch)UHR.VX就展示了能赚钱的时尚是什么样的。

“该公司受益于业务的垂直整合，”晨星分析师Peter Wahlstrom称，“他们有自己的设计师，生产和分销渠道，非常好地控制了品牌和定价。”

斯沃琪自诩营业利润率为25%，尽管这低于苹果移动设备35%的利润率区间，但高于三星电子和其他手机生产商的利润率。

尽管当前时尚为手机生产商提供了一条提高销售的捷径，但智能手机企业最终还是需要独一无二的技术，以维持长期优势。

“我们考虑科技企业是在可持续优势方面，”Wahlstrom称，“除非一家公司拥有真能阻止其他公司进入的知识产权或专利支持，否则优势是不能持续的。”(完)

(编译 蔡美珍/朱晓军/李婷仪/于春红; 审校 隋芬)

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