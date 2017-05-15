特写：美银美林为百丽安排联贷 争取打响头炮--TRLPC

路透5月15日 - 美银美林正在为中国鞋履零售商--百丽国际(1880.HK)的私有化安排280亿港元(约合36亿美元)的联贷。这宗私有化将是香港规模最大的杠杆收购案，对于那些收购方和这家唯一承销商而言是一项重大考验。

私募基金高瓴资本及鼎晖投资已经联手百丽国际的董事于武和盛放，将以531亿港元的杠杆收购将在香港上市的百丽国际私有化。

“这对于两家收购公司而言都是巨大的规模，他们以前都没有做过这样规模的收购。考虑到只有一家银行承销，债务规模也很大。中资银行的参与对于成功安排联贷将至关重要，”一位常驻香港的资深银行贷款人士表示。

美银美林正在寻求至少30亿港元的分包销承诺，主要面向中资银行和一些外资银行。虽然该承诺金额不小，但在市场活动低迷的情况下，保守的杠杆和流动性充裕的贷款人渴求资产，预示这宗融资案前景不错。

“我们打算加入，”一中资银行人士称。“百丽是中国最大制鞋商，它目前业务表现不错，加上除了一些短期贷款，百丽没有什么借款。”

贷款包括A部分215亿港元五年期贷款，以及B部分65亿港元三个月期现金过桥贷款。整体债务相当于杠杆率约3.0倍，扣除现金过桥贷款，杠杆率降至约2.6倍。私有化金主将收购金额的48%挹注于股权，也有助巩固银行的信心。

“银行业者应该很有兴趣，因为这笔私有化交易有强力金主及管理阶层挹注股权的支持。此外，百丽过去几年的EBITDA都大约有10亿美元，”另一名跨国银行驻香港的联贷业务人士称。EBITDA是指未计利息、税项、折旧及摊销之利润。

A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香 港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26-2.75倍，则 加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B 部分贷款利率为Hibor加码50个基点。

在A部分承贷30-75亿港元或以上的银行，获得牵头行及簿记行头衔，综合收益为349个基点，包销费用150个基点，在B部分依比例承贷的银行，将获得250个基点综合收益，年化包销费50个基点。

**鞋王**

然而，“鞋王”百丽的基本业务存在担忧。百丽为本土知名企业，自1991年成立以来主要生产多个自有品牌女鞋。

由于来自电商的激烈竞争，百丽的盈利遭遇冲击。该公司3月份表示，由于销售疲软，截至2月份的全年盈利料下降15%-25%。百丽料于5月底公布年度财报。

这家中国首屈一指的鞋类零售商正在改变业务组合，更多地转向运动服饰业务，2016年8月31日止的半年这部分业务占总营收的比例为56%。2月28日止的季度，该公司运动服饰同店销售额增长4.5%，而鞋类则为下降6.2%。

百丽还代理经销了一些大的运动品牌，例如阿迪达斯、耐克(Nike)、彪马和匡威(Converse)。

“百丽是阿迪达斯在全球的最大代理经销商，是耐克的第二大代理商，这是很有前途的一个领域，”第三位在香港的银行业人士称。

**银行业者的福音**

对亚洲杠杆融资市场而言，百丽交易承载着诸多希望。美银美林以独家承销商身份参与此次巨额贷款，表明国际银行仍能够在中资企业的收购交易中起到牵头作用。去年在中国强化国内监管审查的情况下，国际银行在中国联贷市场一度陷入停顿。

上一次中资企业退市的杠杆融资，浴室加热器生产商奥普集团退市的融资交易，已过去将近一年，在这一业务领域占据主导地位的大陆银行叫苦不迭。

外资银行早就被排挤到一边，在去年7月奥普从香港退市时的1.51亿美元杠杆收购融资交易中，只有法国巴黎银行拿到独家簿记行角色。

去年6月，六家中资银行签署34亿美元等值融资交易，为移动安全软件公司奇虎360的94亿美元私有化交易提供融资。该公司当时创下中资企业私有化交易之最。

广告公司分众传媒是第一家成功从美国退市并回归中国上市的公司，2013年从纳斯达克退市，2015年12月通过反向收购在深交所上市。

据汤森路透LPC数据，百丽此次融资将会使中资企业私有化贷款总额提升至195亿美元。自2013年以来，已有17桩相关交易。对香港杠杆融资市场而言，这是继去年12月所完成两笔杠杆收购贷款之后的又一笔。之前分别是针对收购九龙仓电信业务48.51亿港元的贷款以及针对Permira收购企业及投资者服务公司卓佳的28亿港元贷款。(完)