特写：逾1500名美国参选人角逐白宫宝座，希望渺茫热情不减

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥1月25日 - 迈克尔·佩提欧（Michael Petyo）是一名木匠，是美国海军退伍老兵，他还是一名祖父以及俄罗斯东正教教堂的领唱人。他喜欢夸耀自制的糕点，他碰巧还是一位美国总统参选人。

66岁的佩提欧来自印第安纳州，没有强大的财务支持者队伍。除了两次失败的国会议员竞选外，他几乎没有政治经验。他获胜的概率几近于零，但这并未阻止他相信自己是总统奥巴马的继任者。

佩提欧是越来越多渴望登上总统宝座的美国人之一。心理学专家称，个中原因包括人们越来越自恋、对领导层的不信任以及社交媒体具备与公众沟通的威力。

据联邦选举委员会，已有逾1,500名美国人加入这场白宫角逐战。佩提欧承认自己希望渺茫，但觉得他就是需要一些关注：“他们怎么知道我不是下一个上台的人？”

2012年有417名美国人欲入主白宫，今年的参选人数量增加了两倍有余，但一些参选人登记的名字可能是虚构的，譬如“迪斯科老爸”（Disco Daddy）和“黑武士”（Darth Vader）。

他们当中有Susan Young、Terry Jones和John McAfee。Susan Young是加州的一名社会学教师，希望藉此给学生们上一堂有关民主的课程。Terry Jones是佛罗里达州的一名牧师，以组织焚烧《古兰经》出名。John McAfee是反病毒软件先锋。

另一名参选者Edie Bukewihge把她奶奶的辣椒配方放上自己的竞选网站www.vote4edie.org，并称她若当选，最后两年任期可能会很无聊，因为那时她已修复了国家的“损伤”。

这些参选人不是相关民调考虑的一个因素。这些民调显示共和党内特朗普与克鲁兹争夺候选人资格，民主党内则是希拉里与桑德斯支持率领先。

但缺乏外界关注并没有打消佩提欧的热情。他经常把自己比成《圣经》里被上帝选为国王的大卫。佩提欧称，与大卫一样，“言语从我的嘴唇涌出，正如蜂蜜从蜂巢涌出一般”。

佩提欧满足美国宪法对于总统竞选资格的要求--他年龄大于35岁，是生于美国的美国公民。

政治心理学家Bart Rossi称，对于佩提欧等参选人来说，重要的是找到愿意倾听他们的美国人。

“他们希望表达自己的思想与观点，”Rossi说道。“他们希望踏上赛场，即使赢不了比赛。”

心理分析学家、领导力专家Michael Maccoby称，世界正在经历深刻改变，更多人不信任现任的领导人。

“许多人认为自己拥有答案，这能理解，”他说道。

佩提欧最少应可获得一张选票。65岁的退休工程师吉米·莱特（Jim Wright）是他的老友与支持者，为佩提欧发放宣传单。莱特称，他会投票给佩提欧，即使老友“丝毫机会”都没有。（完）