特写：中国银行胡志明分行瞄准亚洲制造业者转战越南的机遇

路透香港7月25日 - 中国银行胡志明市分行正将目标瞄准亟欲向低成本的越南转移或拓展生产基地的亚洲制造业者，以扩大自己的联贷业务，这是该行扩大在东南亚市场影响力计划的一部分。

此举也对中国一带一路战略起到支持作用。

胡志明分行行长汪浩接受基点电话采访时表示，“越南是中国、日本和韩国制造业者转移生产基地的首选，我们胡志明市分行也是处于中国一带一路战略的重要地点。”

中国银行胡志明分行今年迄今牵头了两笔交易--香港上市公司玖龙纸业(控股)的1.68亿美元贷款，及中国天虹纺织集团1.03亿美元贷款案。

“如果一笔贷款成功地由多个国家的银行提供，通常对借款人的股价表现利好，因为贷款认可了它的国际信贷评级，”汪浩说道。

越南的贷款管理办法规定，银行可向单个客户发放的贷款额不超过银行资本基数的15%。中国银行的资本基数为8000万美元，对其客户而言，贷款数额即每个客户1200万美元。但汪浩认为，拓展联贷业务将使中国银行得以在遵守越南贷款规定的同时，满足客户的贷款需求。

汪浩表示，中国的客户亦乐于利用联贷市场，因他们或将能在不影响其在中国的贷款限额的情况下，在越南贷到扩张所需大额资金。

中国银行的这一举措正在渐渐取得成效。据LPC数据，上半年东南亚簿记行排行榜上，中国银行名列第六，比去年同期的第11名上升五位。

“我们过去几年的努力工作为我们打下了坚实的基础，”汪浩说道。

一带一路战略

越南在中国旧有贸易路线上的位置极佳，还将从日增的资本投资中获益。中国商务部数据显示，2015年中国对“一带一路”沿线国家的直接投资增长18.2%至148亿美元。

“政府投资将引领该计划，但民间资本的参与将起到至关重要的作用，商业银行贷款将辅助国家投资来支持计划中的项目，”汪浩说道。(完)