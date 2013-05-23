特写：无锡尚德债权人的失望和无奈

* 尚德首次债权人会议未涉重整方案

* 33亿元债权已确定，123亿元债权尚待审查

* 债权人清偿比例预期调低，甚至有人看低至5%

作者 林琦

路透无锡5月23日 - 已进入破产重整的中国无锡尚德太阳能电力有限公司周三召开第一次债权人会议，但对于多数债主而言，均怀揣希望而来，失望和沮丧地离去。

会议除了汇报无锡尚德债权人申报债权总数及“选举”七位债权人代表组成债委会外，最受关注的偿债方案却没有涉及。而无锡尚德在外约150亿元的债务，不禁令债权人心寒，不少供应商债权人只能将回收货款比例的心理预期一再降低，有人甚至看低至仅有5%的货款能回收。

“我只是关心他们什么时候能够还钱，但是会上啥也没说，今天算是白来了。”一位供货商债权人提前离场，愤愤不平地对外面等候的人群发牢骚。

据多位与会债权人透露，目前无锡尚德的管理人已完成300家债权人的审查，确认债权33亿元人民币，其余近230家债权人约123亿元的债权有待审查。

重整管理人代表杨二观表示，“制作重整计划草案并提交债权人会议表决，是管理人下一步工作的重中之重，大家所关心的债权的清偿率也将在重整计划草案中进行体现。”

而只有在尚德减除部分债务后，公司才能轻装上阵，打扮靓丽重新“嫁人”。杨二观透露，管理人未来将通过市场化的方式遴选战略投资者，尽快完成重整计划草案的制作及完成战略投资者的遴选。

此前有不少媒体预期，无锡当地政府旗下国有投资公司--国联集团或会接手尚德重整后的资产。

尚德电力控股STP.N3月中旬公告称，江苏省无锡市中级法院已经正式接受了债权银行对公司的中国子公司无锡尚德电力有限公司进行破产重组的申请。法院已经委派一个由当地政府代表、会计和法律专业人员组成的管理委员会去主导无锡尚德的重组工作。

无锡尚德是上市公司尚德电力控股最主要的资产。尚德电力已延迟公布2012年报，其5.4亿美元可转债亦两度延期.据其去年5月公布的一季报报告，其总负债约35.75亿美元。

**庞大的债权人队伍**

在会议现场门口，数块硕大的展板上罗列着529家债权人的名字，不少参会人士感叹这是他们见过的最庞大的债权人队伍。因人数众多，会议工作组不得不将债权人分成八组登记。既便如此，债权人代表也不得不在烈日下排起长龙，每人花费数十分钟完成登记和入场安检工作。

无锡当地对于此次会议高度重视，主办方不仅要求每家债权人只能派一位代表，而且会议进口处有法警维持秩序，要求管制刀具及录音设备都不得带入会场，会场外不远处还有上百位警卫戒备，随时准备应付突发事件，会议现场甚至还备有医疗站和救护车。

据展板公布名单来看，债权人包括12家银行及众多供货商，例如提供硅片的赛维LDKLDK.N、提供工业气体的法国液化空气(AIRP.PA)、金额数千万元甚至数亿元，而韩国多晶硅企业OCI(010060.KS)申报债权高达8.43亿美元。当然亦有小型供应商，例如快餐服务社、制服提供商，债权金额数千元或数万元不等。

银行申报的债权数量无疑占据大头，据路透私下获得的会议相关资料，债权银行包括中国银行(601988.SS)、工商银行(601398.SS)、农业银行(601288.SS)以及国开行、上海银行、渣打银行等中外资银行，申报债权金额高达76亿元。

在现已完成的债权确查中，多数债权人申报债权金额得到确认，一位小企业代表惊呼管理人甚至精确到角分，但是中行无锡高新区支行共计20.44亿元的申报债权，最终管理人仅确认4.44亿元。

管理人方面透露，由于一些大额债权人申报时间较晚，债权形成情况复杂，部分申报债权未完成审查，管理人将在本次债权人会议之后继续进行核实，争取在6月初完成债权审查确认工作。

**能回收多少?**

申报债权仅是无锡尚德破产重整的第一步，众多债权人更关注何时能还款，以及能收到多少钱。上海一家向尚德提供焊料的企业代表邓先生指出，尚德拖欠他们公司几十万元。在3月法院宣布无锡尚德破产重整后，他们公司虽然仍向尚德继续供货，但需要先付货款再发货。

“我们这些供货商的货款只能被拖欠，尚德的管理层早就把财产转移了，我们不知道将来能回收多少。”他说，他的心理预期能收回货款的20%左右。

天津一家供货商代表顾先生则分析称，无锡尚德需要先偿还工人工资及有担保质押的银行借款，随后才是普通债权，但是尚德现在的厂房土地设备要出让的话，也卖不了多少钱。

“还完工人工资和银行贷款后，还剩下多少给我们？我们能拿到5%的货款已经不错了。”他对于未来货款回收的进展不太乐观。

杨二观透露，管理人下一步将加大力度推进无锡尚德应收款的处置工作，根据应收款的具体情况采取多种方式进行回收，以尽可能多地增加用于向债权人清偿的财产范围。

其实，按业内人说法，破产重整其实就是企业合法减债的机会。上海锦天城律师事务所律师何周指出，一般情况下，债权人与管理人、企业共同协商后，会以减免部分债权或延迟还款的方式，给予破产企业一些生机。

债权人苏州赛伍应用技术公司总经理吴小平指出，“（减债）这是不负社会责任的，尚德这么大一个企业，债务就简单地打折扣，真是不负责任!”

“光减债也没用啊，无锡尚德也要有一个自身的造血机制，我现在看不到它的造血源。”来自天津的顾先生表示，目前全球光伏产业仍然低迷，相当多光伏企业仍处于持续亏损中。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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