特写：中关村看得见的创新正成为中国经济一抹亮色

作者 沈燕

路透北京5月13日 - 让机器人为模拟的骨折病人做手术，看似不可能的事，在北京天智航医疗科技公司的模拟病房中，该公司研发部副总经理徐进博士就进行了现场演示。

这是国际上唯一能够开展四肢、骨盆骨折以及颈胸腰骶脊柱全节段手术的骨科机器人系统。可减少术中辐射70%以上，提高手术效率20%以上，并具有减少失血量和术中组织创伤等优势。

“这套设备的应用也让以前很多医生手工无法或难以完成的手术借助机器人的帮助成为可能，通过微创手术不仅减少伤口面积，也大大降低了医疗费用。”徐进称。

这是一家位于北京中关村东升科技园区的企业。在医患矛盾突出、医疗费用高昂的中国，这种医疗科技的创新显然更具备实实在在的现实价值。

而在北京中关村国家自主创新示范展示中心和园区企业中，创新--这个看起来和听起来都很遥远的高大上词汇，却通过这些能落地的实际应用让创新变成伸手可及，让生活变得更加便利。

在1万平方米的展厅内，集中展示了中关村在人工智能、3D打印、大数据与信息安全、生物健康、节能环保等360多家企业最新最亮、最有前景和最具突破性的前沿创新成果570多项。

这是北京举行“一带一路”高峰论坛时，会议主办方安排媒体集体采访中关村科技园，显然也是中国希望向世界展示其科技创新的实力。

包括滴滴出行、美团点评、今日头条、我买网、OFO共享单车等等，都位列中关村独角兽企业名单。

所谓独角兽是指估值10亿美元以上未上市的企业。而中关村从上世纪80年代的“电子一条街”至现在园区总面积达488平方公里，形成一园16区格局并成为中国第一个国家自主创新区，中关村的现在无疑是中国创新科技发展的缩影和代表。

**“创业是一种生活方式”**

来到中关村东升科技园，园林式的工业园区一片郁郁葱葱，设计精美的休息凉亭掩隐其中，一路走过不时可以看到足球场、篮球场等体育设施的标志，树边的林荫带也三三两两安放着充电桩及正在充电的电动汽车。

若不是要去其中的一家企业参观，或许真以为到了北京奥林匹克公园游览，而这仅仅是中关村一个工业园区的缩影。

的确，优良的硬件设施无疑为中关村赢得良好印象分，而政策方面向科技企业的倾斜，北京拥有众多优质高校的天然资源和得天独厚的首都光环，以及中央政府力推示范区的政策效应，或许是中关村园区企业能发展壮大的根本原因。

据中关村管委会副主任侯云介绍，高校院所是技术源头，包括“京校十条”和“京科九条”，鼓励大学老师成为天使投资人，资金投资于学生创业按照50%给予补贴配套。

当中国传统行业面临过剩产能的忧虑，并难再承担拉动中国经济的动力时，从中关村科技园区走出的企业似乎就是中国经济再崛起的希望所在。

数据显示，去年示范区企业对境外直接投资额达248.2亿元人民币，中关村示范区高新技术产业总收入4.6万亿，实现出口264.6亿美元，占北京市出口总额五成以上。

“无论成功还是失败，创业是一种生活方式。”侯云一语概括的正是中关村的核心所在。（完）