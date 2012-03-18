2月70个大中城市房价同比下降城市增至27个--统计局

路透北京3月18日电---中国房价在持续调控压力下进一步走低.2月70个大中城市中,环比上涨的城市仅剩下四个,且涨幅均未超过0.1%.同比则有近四成城市房价同比下降,

国家统计局周日公布,70个大中城市中,2月新建商品住宅价格同比下降城市达27个,比1月份增加了12个;环比下降城市有45个,持平城市有21个,上涨城市有4个.

据路透测算,从同比看,2月70个大中城市新建住宅销售价格持平於去年,较上月0.5%的涨幅放缓,为路透去年初开始测算该加权指数以来首次出现停涨.

从环比看,2月新建住宅销售价格较上月下降0.1%,为路透开始测算该加权指数以来连续第五个月出现下跌.

重点城市看,北京与上海房价出现此轮调控以来首次同比下降.北京2月新建住宅销售价格指数同比下降0.4%,环比下降0.1%;上海2月新建住宅销售价格指数同比下降0.4%,环比下跌0.2%.

链家地产市场研究部分析师冯联联表示,在庞大的库存量之下,而调控不变市场观望浓厚,开发商未来仍将面临更大的销售压力,或将促使开发商进一步下调价格促销售.

国家统计局此前数据显示,截至2月末,全国商品房待售面积30,526万平方米,比2011年年末增加3,332万平方米;其中,住宅待售面积增加2,674万平方米.

中国住房和城乡建设部部长姜伟新稍早称,今年楼市调控不会再出新招,但也绝对不会放松;他并称,有信心在今年让几个一线城市的房价水平降下去.

国务院总理温家宝在周三两会结束後举行的新闻发布会上称,当前中国房价还远远没有回到合理价位,因此房地产调控不能放松.但他亦坦言房地产市场改革涉及到金融企业和房地产企业的利益,改革的阻力相当之大.

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

2月 2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

(较上月变动,%):

-0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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