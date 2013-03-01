2月百城住宅均价同比涨幅扩至近2.5%--中指院

* 2月百城新建住宅均价环比九连涨但涨幅缩窄

* 房价同比续升，十大城市房价继续领跑

* 调控收紧压力不减

路透北京3月1日 - 最新数据再度证实中国楼市继续回暖。中国指数研究院周五公布数据显示，2月百城新建住宅均价同比延续涨势且扩大涨幅，环比则九连涨，房价上涨城市个数亦较前月增加。

中国房地产市场步入上行，已引发市场对楼市过热的担忧，监管层则在不久前重申加强房地产调控，市场普遍预计热点地区近期会有相应细则出台。

中指院报告称，2月全国100个城市新建住宅平均价格环比涨0.83%，较上月的1%有所缩窄，环比上涨城市则增加10个至74个；同比涨幅则扩大1.28个百分点至2.48%。

报告称,在“两会”（全国政协和人大会议）即将召开时，更多调控政策的细化和争论不断出现，加上2月正逢春节假期，开发企业推盘量进入全年低点，新盘推广和价格调整处于低潮。

“本月百城均价虽延续去年以来连续9个月上涨的态势，但部分城市房价快速上涨势头初步被抑制，百城平均环比涨幅再次回到1%以下。”报告称.

数据显示,北京、上海等十大城市住宅均价涨幅继续高于全国均值,环比和同比分别涨1.09%和4.32%.

面对去年底以来中国部分城市楼市"量价齐升"的情况,国务院本月强调,坚决抑制投机投资性购房,严格执行商品住房限购措施,并扩大个人住房房产税改革试点范围.业界解读认为,中央此次喊话意在加强政策落实,并突出政策的针对性,房价上涨过快的城市很可能接下来会有调控细则出台.

中指院数据并显示,二手房市场继续表现强劲,十大城市主城区二手住宅价格环比和同比均全部上涨,涨幅分别升至1.56%和15.81%,北京涨幅居首位,分别为2.07%和21.1%.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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