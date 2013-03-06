数据观测：中国2月CPI同比涨幅跳升至3% 工业和投资增速基本持稳

* 公布内容：中国1－2月工业、投资和零售销售，以及2月CPI和PPI

* 公布时间：周六（9日）

调查结果： (同比，%)

中值 区间 前值 上年同期 预测数

居民消费价格指数(CPI) 3.0 2.3～3.3 2.0 3.2 22

工业生产者出厂价格指数(PPI) -1.5 -1.7～-1.2 -1.6 0 22

固定资产投资(不含农户)(1－2月) 20.8 19.9～22.8 20.6 21.5 22

工业增加值(1－2月) 10.5 9.8～11.1 10.3 11.4 22

社会消费品零售总额(1－2月) 15.0 13.8～15.5 15.2 14.7 22

注：固定资产投资前值为2012年1－12月数据。

路透综合22家机构预测中值结果显示，中国2月居民消费价格指数（CPI)同比涨幅料跳升至3%，这主要是因为春节因素导致2月前两周食品价格涨幅较大，且月内油价上调亦增强通胀压力。

“3月CPI可能回落至3%下方，货币政策大幅收紧的时机尚不成熟，”花旗集团中国高级经济学家丁爽称，“但除非经济成长蹒跚，否则政策将逐渐向中性靠拢。”

虽然春节假期导致工作日减少，但流动性和信贷充裕继续给工业生产和投资活动带来支撑。分析师预计，1－2月工业和投资增速,以及社会消费品零售增速均将大体持稳。

这从上周五出炉的中国2月官方和汇丰制造业PMI数据上也可窥出。两个数字虽然双双回落，但仍均连续数月处于荣枯分水岭上方，意味着中国经济仍在复苏途中，惟基础尚不牢固。

而受访机构预估中值显示，2月PPI同比降幅进一步缩窄，亦从侧面验证需求面延续回暖，经济进一步扩张有望。

中国官方研究机构－中国国家信息中心上周发布报告称,国内“稳增长”政策继续发挥作用,企业由“去库存”逐步转入“补库存”,加之国外环境有所好转,中国经济将延续小幅回升态势,预计今年国内生产总值(GDP)增速有望高于上年,一季度GDP增长8%左右,CPI上涨2.6%左右.

备受关注的中国“两会”(人大和政协会议)已经拉开帷幕。是次“两会”因中国新一届领导人将登上政治舞台而备受关注，金融市场将密切留意高层官员传递出的讯息，研判中国政策和改革动向。

稍早政府工作报告显示，今年政府设定经济成长目标为7.5%，通胀目标为3.5%，投资和消费增幅目标分别为18%和14.5%。中国2012年经济增速7.8%，略高于去年初定下的目标7.5%；全年通胀水平为2.6%。

中国国家发改委2月下旬上调国内成品油价格，国内汽油和柴油价格分别每吨涨300元人民币和290元，这是中国今年来首次调整汽柴油价格。

以下为各机构预测详情：(同比,%)

机构名称 CPI PPI 工业 投资 消费

4CAST 2.8 -1.2 10.5 20.8 15.5

澳新银行 3.1 -1.4 10.2 21.0 15.0

中国银行 3.1 -1.4 10.1 20.5 15.3

交通银行 2.9 -1.5 10.3 21.0 15.1

美银美林 3.0 -1.2 11.0 21.0 14.7

Capital Economics 3.2 -1.6 10.5 20.6 15.2

中金 2.9 -1.7 10.0 21.0 15.0

花旗 3.1 -1.7 10.2 20.8 14.4

中信证券 3.0 -1.5 10.5 22.8 15.0

大和资本市场 2.9 -1.7 9.8 20.4 14.9

星展银行 2.7 -1.6 10.7 20.8 14.8

兴业银行 3.2 -1.4 10.8 21.5 15.5

ING资本市场 2.5 -1.7 10.3 20.5 15.2

瑞穗 3.0 -1.4 11.0 21.0 15.0

北京领先国际 3.3 -1.2 9.9 19.9 14.9

金融资讯

上海证券 2.3 -1.5 9.8 22.5 14.0

申银万国 3.1 -1.5 10.1 21.5 14.8

法兴 2.6 -1.6 11.0 21.2 13.8

渣打 3.3 -1.4 10.5 20.5 15.5

瑞银 3.3 -1.5 11.1 20.5 15.0

BBVA 3.2 -1.4 10.5 20.5 15.0

浙商证券 2.8 -1.5 10.5 20.8 14.9

注：工业、投资和消费均为1-2月同比增速。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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