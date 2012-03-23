2月激进举措让日本央行成“悲情英雄”

* 日本央行暗示2月的宽松举措是"例外之举"

* 日本央行可能不会如市场所想的那样频繁放宽政策

* 新的通胀目标令日本央行倍感压力

路透东京3月22日电---日本央行上月双管齐下,祭出货币宽松政策的同时又设立了通胀目标,此後日圆大幅回落,然而央行官员并不太愿意以此居功,显示出他们担心市场和政客对进一步举措的期盼过高.

投资者预期央行最早在4月会有新的举动,而对日本央行而言的风险在於,即使经济复苏显现动能增强的讯号,其仍将面临跟进出台更多重大政策举措的呼声.

"有时候,央行最担忧的是其政策对市场影响太大,"一位了解央行意图的消息人士称.由於事关敏感,这位消息人士要求匿名.

"你可能会觉得自己行动积极干得不错.但如果人们要求更多则又该当如何?眼下日本央行已经背上了要求其采取行动的无尽压力."

央行官员强调,上月设立1%的通胀目标,同时将资产购买计划规模扩大10万亿(兆)日圆(1,200亿美元),这样的大动作是一次例外之举.

此举无疑有立竿见影之效,日圆兑美元大幅下挫至11个月低点,股市则大涨到八个月高位.

但是央行官员们没有心情开庆功宴,相反,他们为自己的过於成功而备感忧愁.

日本央行总裁白川方明曾表示,日圆贬值和股市上涨是因为欧债危机担忧缓解,以及美国经济越来越多的乐观迹象,日本央行放宽政策只是加快了这一趋势.

"有时候日本央行需要大胆行动,"另一消息人士称."不过有时候也需要小心不要干得过头."

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**沟通失灵**

央行目前的挑战在於,当1%的通胀率仍然遥不可及时如何控制预期.央行自从2月采取行动以来,其对於经济状况的评论在许多市场人士眼中失去了预见价值.

3月就是明证.自白川方明上任以来,央行从未连续两个月放宽政策,经济数据或市场形势也未表明在3月应该这样做.

然而这种预期却挥之不散,因为尽管经济已在复苏,但日本央行却用继续支撑经济的愿望以及结束持续十年通缩的努力,来为自己2月的意外举措辩护.

这让市场认为,即便经济风险下降,央行仍有可能放宽政策,因此其行动变得更加难以预测.

"日本央行多年来建立的沟通政策毁於2月14日,"东短研究首席经济分析师加藤出说,他亦是一位备受尊重的日本央行问题观察家.

日本央行3月会议前,部分外国投资者卖出日圆,因预计央行将延续2月的政策,推出更多刺激举措.当会议持续时间超过往常时,股市上升.

而当日本央行一如很多国内市场人士预期的那样维持政策不变时,日圆上涨且股市下滑.政策决议宣布後市场反应很平淡,央行部分人士对此松了口气.

**期望升高**

现在,尽管经济复苏迹象增多,但很多市场人士预计日本央行最早将於4月27日会议再次放宽政策.届时央行将公布新的长期预估,结果料将显示距离真正结束通缩还很遥远.

债券收益率(殖利率)曲线因此变陡,较长期日债收益率随美债上扬,较短期券的收益率则因进一步宽松政策预期而受限.

两年期公债收益率持於0.1%左右,现在中期公债开始受到影响,因市场猜测日本央行可能将资产购买计划的范围从当前的两年期公债扩大到五年期公债.

日本政府似乎指望央行采取更多更快的行动.财务大臣安住淳在央行3月会议之前几天还表示,希望央行通过进一步举措支持日本经济复苏.

日本央行因这种期待明显感到紧张,正心怀忐忑地淡化自己的宽松政策在2011年及今年稍早日圆从纪录高位大幅回落这一过程中所起的作用.

"日本央行为什麽要在经济没什麽问题的情况下继续放宽政策呢?我认为2月(举措)是例外."第三个熟悉日本央行想法的消息人士说.

"每个人都在称赞日本央行2月的举措...但2月之後人们会继续要求央行采取更多(宽松措施).这或许就是代价."(完)

--编译 吴云凌/王丽鑫/杜明霞;审校 郑茵

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