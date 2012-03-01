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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 1日 星期四 12:31 BJT

2月中国官方制造业PMI续升

春节後企业集中开工等因素，推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升，并触及五个月高位，惟增幅较往年平缓。预计未来经济增长将继续回调，但幅度趋於缩小。2月中国官方PMI升至51.0，高於路透预估中值50.7，亦优於1月的50.5。该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方。路透

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