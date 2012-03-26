2月下旬来中国大白菜价格涨近四成

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月26日电---中国近期部分蔬菜价格则涨势明显,令通胀形势仍存隐忧.据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,2月下旬以来中国大白菜持续快速上涨,涨幅已近四成.
新华社周一报导援引监测结果称,与2月20日相比,截至今日,大白菜全国日均价上涨37%.其中河南、北京、陕西的大白菜价格涨幅居前,分别高达123.3%、92.3%和86.5%.
中国去年全年CPI涨幅为5.4%,政府设定的2012年通胀目标为4%左右.不少分析人士认为,尽管不排除年内CPI或小幅反弹,但总体来看,实现通胀目标无忧.
国家统计局此前公布数据显示,春节後食品价格的回落令2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落明显至3.2%,远低於1月4.5%的涨幅,为20个月来新低.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
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