2月下旬来中国大白菜价格涨近四成

路透北京3月26日电---中国近期部分蔬菜价格则涨势明显,令通胀形势仍存隐忧.据新华社最新全国农副产品和农资价格行情系统监测显示,2月下旬以来中国大白菜持续快速上涨,涨幅已近四成.

新华社周一报导援引监测结果称,与2月20日相比,截至今日,大白菜全国日均价上涨37%.其中河南、北京、陕西的大白菜价格涨幅居前,分别高达123.3%、92.3%和86.5%.

中国去年全年CPI涨幅为5.4%,政府设定的2012年通胀目标为4%左右.不少分析人士认为,尽管不排除年内CPI或小幅反弹,但总体来看,实现通胀目标无忧.

国家统计局此前公布数据显示,春节後食品价格的回落令2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落明显至3.2%,远低於1月4.5%的涨幅,为20个月来新低.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯

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