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深度分析 | 2015年 7月 9日 星期四 07:41 BJT

焦点：美联储需看到更多数据好转才会加息 希腊疑虑隐现--会议记录

路透华盛顿/纽约7月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)公布6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危机是一重大隐忧。

6月16-17日政策会议记录显示，面对国内经济数据喜忧参半，而海外市场动荡愈发加剧，美联储仍继续在权衡今年晚些时候加息的计划。会议记录强调出美联储加息可能至少要等到9月的看法。

“一些与会者强调，他们需要看到更多数据表明经济成长势头在增强，就业市场在继续改善，通胀回升向美国联邦公开市场委员会(FOMC)目标水准，才能确定是否满足开始政策正常化的要求，”周三公布的这项会议记录表示。

会议记录公布会，美国公债价格上扬。

联储官员还表示，在价格压力依然温和时过早升息，可能会令外界怀疑美联储是否有能力应对通胀下行冲击。

“我们最初的反应是，会议记录中并没有很多令人意外之处，”法国巴黎银行驻纽约分析师Laura Rosner表示，并称会议记录中承认数据面改善。

美联储在6月政策声明中维持近零的利率水平不变，但暗示今年稍后有望至少升息一次，甚至可能两次。

在美联储举行6月会议时，希腊尚未违约，且中国股市也未崩跌。

不过，会议记录提出决策者对于希腊经济问题存在严重忧虑，表明了海外市场的波动如果造成风险蔓延，将会如何影响美联储的升息大计。

“许多与会者表示忧虑，担心希腊及其官方债权人若不能解决彼此之间的分歧，或将造成欧元区的金融市场震荡，可能对美国产生风险溢出效应，”会议记录称。

会议记录还显示出对中国经济成长速度的担忧。自美联储6月会议之后的几周内，中国股市狂泻不止，促使中国政府出手干预，力求止住金融系统的不断失血。

记录表明，美联储今年仍有望升息。

“委员们认为从经济形势的发展来看，货币政策立场开始趋于正常化的条件仍然在不断成熟，”会议记录说。(完)

(编译 李爽/徐文焰/郑茵 审校 李婷仪)

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