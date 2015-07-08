焦点：美联储需看到更多数据好转才会加息 希腊疑虑隐现--会议记录

资料图片：美联储主席耶伦在主持联邦公开市场委员会订定利率会议后出席新闻发布会。 REUTERS/Carlos Barria

路透华盛顿/纽约7月8日 - 美国联邦储备委员会(美联储，FED)公布6月政策会议记录显示，联储官员要看到更多经济好转迹象才会加息，会议称希腊债务危机是一重大隐忧。

6月16-17日政策会议记录显示，面对国内经济数据喜忧参半，而海外市场动荡愈发加剧，美联储仍继续在权衡今年晚些时候加息的计划。会议记录强调出美联储加息可能至少要等到9月的看法。

“一些与会者强调，他们需要看到更多数据表明经济成长势头在增强，就业市场在继续改善，通胀回升向美国联邦公开市场委员会(FOMC)目标水准，才能确定是否满足开始政策正常化的要求，”周三公布的这项会议记录表示。

会议记录公布会，美国公债价格上扬。

联储官员还表示，在价格压力依然温和时过早升息，可能会令外界怀疑美联储是否有能力应对通胀下行冲击。

“我们最初的反应是，会议记录中并没有很多令人意外之处，”法国巴黎银行驻纽约分析师Laura Rosner表示，并称会议记录中承认数据面改善。

美联储在6月政策声明中维持近零的利率水平不变，但暗示今年稍后有望至少升息一次，甚至可能两次。

在美联储举行6月会议时，希腊尚未违约，且中国股市也未崩跌。

不过，会议记录提出决策者对于希腊经济问题存在严重忧虑，表明了海外市场的波动如果造成风险蔓延，将会如何影响美联储的升息大计。

“许多与会者表示忧虑，担心希腊及其官方债权人若不能解决彼此之间的分歧，或将造成欧元区的金融市场震荡，可能对美国产生风险溢出效应，”会议记录称。

会议记录还显示出对中国经济成长速度的担忧。自美联储6月会议之后的几周内，中国股市狂泻不止，促使中国政府出手干预，力求止住金融系统的不断失血。

记录表明，美联储今年仍有望升息。

“委员们认为从经济形势的发展来看，货币政策立场开始趋于正常化的条件仍然在不断成熟，”会议记录说。(完)

(编译 李爽/徐文焰/郑茵 审校 李婷仪)

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