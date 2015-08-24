独家：贝莱德的Rieder称美联储9月升息的“窗口正在关闭”

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月24日 - 贝莱德(BLK.N)固定收益投资长Rick Rieder在接受采访时称他认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的窗口正在关闭。
他说，尽管寄望美联储仍将在9月升息，但目前的市场波动性使难度加大。
“我认为联储应该在9月行动，且我认为，如果联储在9月升息，市况将会改善，话虽如此，但我认为多数人预计联储将在9月升息的情况已不复存在。”
Rieder认为，如果联储在9月按兵不动，那么也不可能在今年稍后加息。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。