独家：贝莱德的Rieder称美联储9月升息的“窗口正在关闭”

路透8月24日 - 贝莱德(BLK.N)固定收益投资长Rick Rieder在接受采访时称他认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的窗口正在关闭。

他说，尽管寄望美联储仍将在9月升息，但目前的市场波动性使难度加大。

“我认为联储应该在9月行动，且我认为，如果联储在9月升息，市况将会改善，话虽如此，但我认为多数人预计联储将在9月升息的情况已不复存在。”

Rieder认为，如果联储在9月按兵不动，那么也不可能在今年稍后加息。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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