美联储2015年6月升息预期升温

路透旧金山12月12日 -交易商周四扩大押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)在2015年6月开始升息，因近期经济升温的诸多迹象促使美联储更加接近收回货币刺激。

就芝加哥商业交易所(CME)短期利率期约来看，在两周之前，交易商还预期2015年9月之前升息的机率微乎其微，而周四交易商已然预期2015年6月升息的机率约50%，高于周三的约42%。

多数分析师仍预期，美联储缩减每月850亿美元购债规模的时点将会落在明年1月或3月。

但就业岗位及零售销售成长强于预期，导致越来越多人就美联储下周会议开始收回刺激措施的风险进行对冲，而提前缩减购债也可能会被市场解读为首度升息的可能时点也略微提前。

芝加哥DRW Trading策略师LouBrien指出，12月缩减购债的想法“至少让交易商不得不宁可信其有……因此开始整顿手中仓位，以防备那些可能还没有反应在价格上的因素。”

不过他表示，各市场仍大都采信美联储主席贝南克的说辞，也就是缩减购债计画并不意味着很快就会升息。

美联储决策者亟欲让这样的说辞常驻人心，担心若交易商开始反应升息的时程快过美联储本身的规划，则长期借贷利率走高将会削弱美联储刺激措施效果。

多数美联储官员预期要到2015年才会升息，而美联储也将在12月17-18日会后公布最新的经济数据预估。

若对上述说辞的信念瓦解，且交易商对美联储可能在2015年提早升息扩大押注，对于渴望回归正常政策的美联储而言将成为一大绊脚石。

这也是分析师们愈发预期美联储下周将强化长时间维持利率于低档的承诺的原因之一。的确，接受路透调查的华尔街顶级分析师中，有半数预期美联储将誓言维持利率于低档，直到失业率至少降至6%，较当前承诺的门槛低0.5个百分点。美国11月失业率为7%。

芝加哥RJ O’Brien全球期货主管JohnBrady表示，芝加哥商业交易所周五将有数以百万口计的欧洲美元利率期约卖权(看跌期权)到期，交易商正买进新的卖权作为替代，基本上就是为美联储缩减购债增买保险。

Brady指出，“由于经济末日不仅没有来到，实际上还加速成长，美联储开始缩减购债的风险已然提高。”

他并指出，除此之外，本周出人意料的一则消息，就是前以色列央行总裁费舍尔(StanleyFischer)接获征询担任下届美联储副主席。美联储主席伯南克任期将于1月届满，料由现任副主席叶伦接替。

美国参议院料将于下周通过叶伦的任命案。

费舍尔近期评论暗示，对于依赖所谓前瞻指引来让市场相信美联储停止购债后将长期维持利率于低档的做法，他持怀疑的态度。

Brady表示，若美联储因此不再提供前瞻指引，“这可能造成短天期利率的预期略趋浮动。”(完)

(编译 张明钧; 审校 李爽/许娜/李春喜)

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