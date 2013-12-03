美联储调整失业率及通胀门槛的想法降温

* 失业与通胀率门槛将指引利率决定

* 美联储已就降低失业率门槛展开讨论

* 会议记录、伯南克及叶伦讲话暗示不会修改

路透旧金山/纽约12月1日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)对明确提高未来升息门槛的想法已经降温，这暗示美联储希望回归它更熟悉也更隐晦的方式来解释如何引导经济。

美联储仍在尽力使投资者相信，将会长期保持宽松货币政策，因为在美联储看来，家庭和企业需要低息贷款，才能使消费和投资恢复到可自立自强状态。目前美联储仍在努力使美国经济从大衰退中复苏。

这也是为什么去年12月该行史无前例地承诺将维持隔夜借款利率接近于零，直到失业率至少降到6.5%，除非通胀率要突破2.5%才有可能改变政策。

通过提供经济指标或门槛，美联储希望让投资者相信对于维持低利率它是认真的。由于这隐含了对于未来隔夜拆款利率的预期，市场上的长期借款成本可能也将保持低位，不过这仍取决于投资者的相信程度而定。

但今年稍早，当美联储主席暗示可能很快缩减购债规模时，公债收益率窜升，引发各界热议是否需要强化利率的前瞻性指引。

上月两份受到广泛宣传的美联储研究论文指出，拉低失业率的实现门槛可能会让经济获得额外的刺激，这引发各界热烈揣测此种方案已经在规划当中。毕竟伯南克之前曾提到这个可能性。

不过多位美联储官员显然反对这样的举措，同时已经回到经过验证且可靠的方法，也就是让少数精心选择的辞令引导市场预期。

美联储上次政策会议记录显示，只有两名官员支持降低失业率的门槛，而其中一名官员在那之后已经淡化此一想法。在此同时，伯南克及美联储副主席叶伦暗示他们已经扬弃这个想法。

伯南克任期将于1月31日结束，叶伦获提名接任主席位置，她也是美国后经济衰退时代推动美联储沟通策略演进的要角之一。她称在达到一个门槛之后，政策可能会在很长时间内维持宽松。她上月表示，“重点是这些门槛不是导致政策转向的诱发因素。”

伯南克也曾用类似语气提到，在跨过6.5%的失业率门槛之后，利率将会有很长一段时间停留在底部。10月时失业率为7.3%。

**定性讯息**

和上次9月时市场开始认真预期美联储缩减购债时不同的是，投资人目前看来相信利率至少在未来一年半内不会开始上升。

俄勒冈大学经济学教授TimDuy表示，“我认为美联储传递的讯息是，6.5%只是个门槛、而不是促使美联储改变政策的因素，而失业率降至门槛以下利率仍将维持于低点的看法已经深植市场人士心中，因此改变门槛的好处不多。”

的确，美联储10月29-30日的政策会议记录显示，除了芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯及明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔之外，会中对于支持降低失业率门槛的声音无多。

就连原本规划这项门槛政策的埃文斯也有所退缩。

上月稍早被问及他是否会支持柯薛拉柯塔的构想，承诺在失业率降至5.5%之前维持低利率时，埃文斯表示支持。许多分析师认为5.5%符合经济处于稳健状态的定义。

他当时并指出，“我认为这会是个非常激进的举措，可能实际只需更为中间的措施。”

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德先前指出，应该做出只要通胀率低于某一个底线、就将维持利率于低档的宣示，而美联储会议纪录显示，他的同僚当中有部份也抱持类似想法。

不过布拉德承认，美联储比较有可能采行的做法，“是描述失业率低于6.5%之后如何行动”，而非调整门槛。

Eaton Vance投资经理EricStein指出，这种定性的描述“是他们目前会采行的做法”，“目前要调整失业率门槛，尤其是调高通胀目标可能争议过大，不过未来仍有可能发生。”

但并非所有人都认同这样的看法。

前美联储官员、现任Northern Trust首席经济学家的CarlTannenbaum表示，他“绝对”相信美联储将会降低6.5%失业率门槛，因存在着压低长期借贷成本的必要性。

“这是避免长期利率过度波动的一个办法，”他指出“他们需要维持宽松...美国通胀真的偏低。”

不过政策制定者要想证明其不会一再更新门槛恐怕会有困难。布拉德指出，“这么做可能导致我们在制定门槛上丧失公信力。”

布拉德在11月21日向记者表示，这些门槛“没有办法轻易取消。”“若我们任意加以调整，市场就会开始质疑我们是否会在数据不利于我们运用时就会加以调整门槛。”(完)

(编译 李春喜/张明钧; 审校 张涛/侯向明)

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