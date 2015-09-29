美国投资大亨伊坎称美联储走上“危险道路”

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)以更加激烈的言辞批评美联储，并对超低利率可能在美国经济和金融市场引发的意外后果发出警告。他对美联储自2008年底以来维持近零利率不变一直持批评态度。美联储的宽松货币政策已推动美国经济摆脱危机，但廉价信贷也引发了企业的举债热潮和普通投资者对高收益的追求，为了获得更高回报，投资者不惜买入垃圾债等高风险资产。路透