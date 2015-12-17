焦点：阿根廷解除外汇管制 央行宣布将部分人民币储备兑换成美元

图中为阿根廷披索和美元纸币。 REUTERS/Enrique Marcarian

路透布宜诺斯艾利斯12月16日 - 阿根廷周三表示将解除外汇管制，市场开盘时将允许比索浮动，此举为比索大幅贬值埋下伏笔。之前阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)承诺进行改革，以提振出口、刺激经济增长。

倡导自由市场的马克理上周就任总统，他承诺恢复投资者对阿根廷的信任。2002年阿根廷发生历史性违约，而且缺少可信的官方经济数据，且政府过度干预，打击投资者对阿根廷的信心。

阿根廷前总统费尔南德斯在任时利用央行储备支撑比索。

当被问及预期披索当前汇率应是多少时，阿根廷财长Alfonso Prat-Gay表示，“不存在一个魔法数字”

不过，目前最实际的水平是互换汇率。该汇率用于购买在海外交易的阿根廷资产，目前约报14.2披索；而官方汇率为9.8275，暗示披索将贬值大约30%。

许多阿根廷人担心，披索贬值将导致新一波价格大涨。根据民间估计，该国通胀率已经高达25%左右。

Prat-Gay对记者表示，为确保美元供应充足，阿根廷将保证多种融资来源，并且预期未来一个月的资金流入规模介于150-250亿美元。

在他举行记者会数小时后，阿根廷央行宣布，已将价值31亿美元的人民币资产兑换为美元，以充实外汇储备。

他并预期，该国央行将在10日内与外资银行达成协议，获得超过50亿美元信贷额度。一名银行业消息人士上周对路透称，阿根廷正与汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和花旗(C.N)协商贷款事宜。

他说，阿根廷还与粮食出口国达成协议，未来几周内每天将清算4亿美元款项。

当地投行Puente的首席分析师Alejo Costa表示，新政府的政策举措大胆而且很有希望获得成功。他表示，预期披索兑美元的初始汇率为14-14.5。(完)