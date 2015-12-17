焦点：阿根廷解除外汇管制 央行宣布将部分人民币储备兑换成美元

索罗斯称特朗普注定失败 市场美梦终将结束
路透1月19日 - 投资大亨索罗斯(George Soros)周四表示，鉴于下任美国总统特朗普政策的不确定性，全球市场将会步履蹒跚。
路透布宜诺斯艾利斯12月16日 - 阿根廷周三表示将解除外汇管制，市场开盘时将允许比索浮动，此举为比索大幅贬值埋下伏笔。之前阿根廷总统马克理(Mauricio Macri)承诺进行改革，以提振出口、刺激经济增长。
倡导自由市场的马克理上周就任总统，他承诺恢复投资者对阿根廷的信任。2002年阿根廷发生历史性违约，而且缺少可信的官方经济数据，且政府过度干预，打击投资者对阿根廷的信心。
阿根廷前总统费尔南德斯在任时利用央行储备支撑比索。
当被问及预期披索当前汇率应是多少时，阿根廷财长Alfonso Prat-Gay表示，“不存在一个魔法数字”
不过，目前最实际的水平是互换汇率。该汇率用于购买在海外交易的阿根廷资产，目前约报14.2披索；而官方汇率为9.8275，暗示披索将贬值大约30%。
许多阿根廷人担心，披索贬值将导致新一波价格大涨。根据民间估计，该国通胀率已经高达25%左右。
Prat-Gay对记者表示，为确保美元供应充足，阿根廷将保证多种融资来源，并且预期未来一个月的资金流入规模介于150-250亿美元。
在他举行记者会数小时后，阿根廷央行宣布，已将价值31亿美元的人民币资产兑换为美元，以充实外汇储备。
他并预期，该国央行将在10日内与外资银行达成协议，获得超过50亿美元信贷额度。一名银行业消息人士上周对路透称，阿根廷正与汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)、德意志银行(DBKGn.DE)和花旗(C.N)协商贷款事宜。
他说，阿根廷还与粮食出口国达成协议，未来几周内每天将清算4亿美元款项。
当地投行Puente的首席分析师Alejo Costa表示，新政府的政策举措大胆而且很有希望获得成功。他表示，预期披索兑美元的初始汇率为14-14.5。(完)
(编译 李爽/徐文焰；审校 王丽鑫/戴素萍)
路透1月19日 - 投资大亨索罗斯(George Soros)周四表示，鉴于下任美国总统特朗普政策的不确定性，全球市场将会步履蹒跚。
路透香港1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)前政策顾问Barry Eichengreen称，特朗普本周稍早表达了对美元走软的倾向，他这是没有看到自己的政策计划与强势美元之间的关系。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；去年四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查预估中值6.7%，去年前三个季度均为6.7%。