美联储理事鲍威尔称亚洲新兴经济体应提振内需

路透旧金山11月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔周五表示，亚洲出口导向型经济体应通过提高内需，来应对过去几年全球贸易大幅减缓的情况。

鲍威尔称，这样做不仅有助于受到外部需求减缓冲击的亚洲经济体的成长，也有利于提振全球经济。

亚洲新兴经济体基本都持有大规模的贸易顺差，让他们更容易受到国际需求异常变化的影响。2011年以来，全球进口年增幅不到3.5%，是金融危机前八年年增速的一半左右。

“亚洲新兴国家增加内需并允许其贸易顺差下降，将给全球经济带来亟需的需求，”鲍威尔在对旧金山联储一场活动准备的讲稿中称。他说，虽然这样做可能需要一些时间，但“也将代替外需日益萎缩的刺激效应，成为经济成长的另一个推动因素，支撑该地区经济增长”。

鲍威尔未评论美国经济和货币政策，只指出“随着美国货币政策正常化”，新兴亚洲经济体受到的冲击会小于之前，因为他们已经建立了大量储备，而且他们的汇率也更灵活。(完)