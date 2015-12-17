市场对美联储升息反应正面 亚洲央行和政府松了口气

路透悉尼12月17日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息决定公布后，汇市和股市小涨而非大幅回落，让亚洲政府和央行周四松了口气。

在美联储公布政策决定前的几周，新兴市场一直因美国近十年来首度升息的前景而惴惴不安，担心投资者将把资金转向收益率较高的美国债市，从而给脆弱的本国经济带来新的打击。

不过，美联储决定公布后市场最初走高，让亚洲央行感到宽慰。在美国决策者寻求结束超低利率时代之际，这些央行率先对美联储升息做出反应。

“尽管美联储升息，但却令人宽慰，全球金融市场并未大幅波动，”韩国企划财政部次官周亨焕称。

市场最初的反应较为沉着，在一定程度上得益于美联储已提前明确暗示此次行动，并表示会循序渐进地收紧政策--对因应美联储在多年提供大量流动性后减少刺激的许多资产市场而言，这是一个重要的信号。

不过花旗银行亚洲经济团队称，尽管股市和信贷市场振奋，但大宗商品市场暗示要谨慎。

“我们一直主张，新兴市场增长的迹象将能从大宗商品市场上看到，而无论能源还是金属价格都没有显示出股市和信贷市场那样的乐观，所以我们要小心，”分析师在一份报告中称。

香港金管局总裁称，预计美联储行动只会导致温和的资本外流。由于港币盯住美元，香港马上跟进升息。

中国人民银行研究局周三发布最新工作论文预计，明年中国GDP增速料放缓至6.8%，较今年6.9%的预期增速仅略微下降。这也安抚市场情绪。

中国官方智库的一位高级研究员称，升息不会造成严重的经济干扰。

中国社会科学院金融所银行研究室主任曾刚对人民日报称，升息符合普遍预期，已被市场消化，该决定影响有限。

数据显示日本和新加坡出口下滑，其中对中国出口大幅下滑，是周四少数不佳的消息，但新兴市场基本未受美国升息影响，日本也表示松了口气。

亚洲利率图表：link.reuters.com/wyd26s

美国联邦基金利率和点阵图预估图表：tmsnrt.rs/1RzUE7v

(完)